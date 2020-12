Evangelho de hoje (Lc 2, 22-40)

Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a Lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor. Conforme está escrito na Lei do Senhor: 'Todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor.' Foram também oferecer o sacrifício - um par de rolas ou dois pombinhos - como está ordenado na Lei do Senhor.

Em Jerusalém, havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso, e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele e lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão veio ao Templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a Lei ordenava, Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus: 'Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar teu servo partir em paz; porque meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos: luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel.'

O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus: 'Este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te traspassará a alma.' Havia também uma profetisa, chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Era de idade muito avançada; quando jovem, tinha sido casada e vivera sete anos com o marido. Depois ficara viúva, e agora já estava com oitenta e quatro anos. Não saía do Templo, dia e noite servindo a Deus com jejuns e orações. Ana chegou nesse momento e pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Depois de cumprirem tudo, conforme a Lei do Senhor, voltaram à Galiléia, para Nazaré, sua cidade. O menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria; e a graça de Deus estava com ele.



Reflexão – “À espera do Messias”

Conscientes da sua missão de pais e mesmo sabendo que Jesus era o Messias prometido, pois o próprio anjo já havia revelado José e Maria cumpriram com o dever prescrito pela Lei de Moisés. Eles poderiam entender que estavam isentos de tal encargo, porém, mostraram coerência e cumpriram com a sua obrigação de judeus. Assim foi que eles apresentaram o Filho ao Pai colocando diante do altar a vida e a missão de Jesus. Jesus já se apresentou ao Pai, Jesus já se ofereceu ao Pai, Jesus já se entregou ao Pai para nos salvar. Hoje, Jesus está com o Pai e recebe em Suas mãos o que nós entregamos como dom para ser abençoado e frutificado. Todos nós somos chamados (as) a apresentar a Deus os nossos filhos, que podem ser também nossos projetos, sonhos, anseios. Jesus era O MESSIAS esperado e alguém a quem todo o povo ansiava encontrar, por isso Simeão, movido pelo Espírito Santo, foi ao templo, tomou Jesus nos braços e bendisse a Deus porque os seus olhos viam a salvação que Ele havia preparado para todos os povos. A profetisa Ana, que servia a Deus no templo, dia e noite, também louvou a Deus por ter visto O libertador de Israel e pôs-se a anunciá-lo a toda a gente. Simeão e Ana estavam no templo onde Deus lhe havia preparado um cenário especial para aquele encontro. Estar no templo é estar disponível e sintonizado atento à chegada de Jesus que vem ao nosso encontro pelas mãos de Maria e José. Por isso, nós também precisamos estar no templo e como Simeão e Ana dar testemunho a todos do grande mistério da encarnação de Deus Salvador. Diante da manifestação dos dois, Maria soube silenciar e acolher a profecia de Simeão quando prognosticou o que iria acontecer com ela por causa de Jesus: “quanto a ti, uma espada te traspassará a alma”. Assim como Maria acolheu as palavras de Simeão como verdadeiras nós também podemos apreender os ensinamentos que Deus nos dá por meio de alguém, para a nossa segurança. E, como Ana, que acreditou e, por isso, não se calou, nós podemos sair propagando a salvação que os nossos olhos veem quando obedecemos a Deus. - Você tem dificuldade em cumprir com as regras da Igreja? – Você acha que o homem pode caminhar sozinho, por conta própria? – Você é daquelas pessoas que não gosta que ninguém lhe diga o que tem de fazer? – Você se acha uma pessoa humilde? – Você tem medo de ouvir a verdade?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária UM NOVO CAMINHO