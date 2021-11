Evangelho de hoje (Lc 14,12-14)

Naquele tempo, disse Jesus também a quem o tinha convidado: "Quando tu deres um almoço ou um jantar, não convides teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos. Pois estes poderiam também convidar-te e isto já seria a tua recompensa. Pelo contrário, quando deres uma festa, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos. Então tu serás feliz! Porque eles não te podem retribuir. Tu receberás a recompensa na ressurreição dos justos.'

Reflexão - "A recompensa do justo virá do céu "

Neste Evangelho Jesus nos adverte que se fizermos o bem somente a quem pode nos retribuir já receberemos o prêmio aqui na terra. Do contrário, quando realizamos o bem às pessoas que não nos podem ressarcir, aí então, a nossa recompensa virá do céu. Portanto, a nossa motivação para fazer as coisas do nosso dia a dia é também um parâmetro para a nossa felicidade eterna, pois, a gratificação dos justos é a ressurreição. Neste sentido precisamos avaliar qual é o nosso interesse quando escolhemos as nossas amizades, qual é o valor com o qual cortejamos as pessoas, sejam elas, ricas ou pobres. Qual é o nosso interesse quando cultivamos os nossos relacionamentos, se o que estamos buscando aqui na terra servirá apenas para que tenhamos uma vida cheia de regalias ou se estamos caminhando em busca do reino de Deus. Assim, pois, Jesus nos recomenda: "convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos. "Então tu serás feliz!" Seguindo os ensinamentos de Jesus somos felizes quando damos atenção e participamos da vida de todos aqueles (as) que se sentem marginalizados (as) cheios (as) de defeitos (as); aqueles (as) que nunca esperariam ser chamados (as) e notados (as) por nós. Na festa da nossa vida ninguém poderá ser excluído. As nossas conquistas devem ser partilhadas com todos, sem exceção, sem preconceito e discriminação. Seremos felizes e livres de nós mesmos quando formarmos unidade com todas as pessoas, tendo uma só alma, um só coração e um só ideal em Jesus Cristo! -Qual é a sua motivação quando escolhe suas amizades? - Você costuma acolher a todas as pessoas, ricas ou pobres? - Você senta-se à mesa com os ricos e com os pobres? - Reflita sobre a mensagem deste Evangelho!

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária UM NOVO CAMINHO