Evangelho de hoje (Lc 1, 26-38)

Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré, a uma virgem, prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria O anjo entrou onde ela estava e disse: 'Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo!' Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo, então, disse-lhe: 'Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim'. Maria perguntou ao anjo: 'Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum?' O anjo respondeu: 'O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altissimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o sexto mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível'. Maria, então, disse: 'Eis aqui a serva do Senhor; faça-se em mim segundo a tua palavra!' E o anjo retirou-se.

Reflexão – “Deus precisa do nosso sim”

Deus toma a terra do nosso ser e nos modela a fim de que possamos acolher no nosso “ventre espiritual” a semente do Seu Amor. Cada um de nós, homem ou mulher é, como Maria, escolhido (a) pela graça do Pai para receber o Amor, que é o Espírito Santo, dentro do coração. Pelo poder do Espírito Santo Jesus também é gerado em nós e podemos entregá-lo ao mundo por meio das nossas ações e do nosso testemunho de alegria. A alegria é consequência do fato de estarmos cheios da graça de Deus. A presença do Espírito Santo em nós é segurança de júbilo e contentamento. Por isso, o anjo quando apareceu junto de Maria já antecipou: “Alegra-te, cheia de graça...” E acrescentou: “O Senhor está contigo!” Assim, pois, o anjo deu a Maria a garantia de que ela era bem-aventurada, isto é feliz, pois a graça do Senhor estava com ela. Nós também encontramos graça diante de Deus e a nós Ele também ordena: “Alegrai-vos!” “Não tenhais medo!” É imperativo! Por que temer se o Senhor está próximo? É o Espírito Santo quem faz vir a nós o Emanuel, o Deus conosco e a orça poderosa do Senhor é que nos sustenta. E, mesmo que fiquemos um pouco perturbados pela nossa incapacidade de entender os sinais do céu, nós precisamos, como Maria, nos entregar à Ação poderosa do Espírito que vem sobre nós com o Seu poder e nos cobre com sua sombra. Deus precisa do nosso sim para fazer em nós a obra nova da qual nós carecemos. Portanto, também nós, podemos seguir o exemplo da Mãe e diante do Senhor apresentar a Ele a nossa vida, para que se faça nela a Sua vontade. A vontade de Deus para nós é a nossa salvação desde já e a nossa missão é fazer com que mais e mais pessoas também conheçam o verdadeiro caminho e a verdadeira vida. – Você quer a partir de hoje começar uma vida nova? - Você quer experimentar a alegria do Espírito Santo? – Então, faça hoje a sua oração e dê um Sim diante de Deus à vida nova que Ele lhe oferece. Peça a força e o poder do Espírito Santo! Faça os seus propósitos. Confie no Senhor!

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária UM NOVO CAMINHO