Evangelho de hoje (Jo 8,31-42)

Naquele tempo, Jesus disse aos judeus que nele tinham acreditado: 'Se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.' Responderam eles: 'Somos descendentes de Abraão, e nunca fomos escravos de ninguém. Com o podes dizer: `Vós vos tornareis livres'?' Jesus respondeu: 'Em verdade, em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre numa família, mas o filho permanece nela para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Bem sei que sois descendentes de Abraão; no entanto, procurais matar-me, porque a minha palavra não é acolhida por vós. Eu falo o que vi junto do Pai; e vós fazeis o que ouvistes do vosso pai.' Eles responderam então: 'O nosso pai é Abraão.'

Disse-lhes Jesus: 'Se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão! Mas agora, vós procurais matar-me, a mim, que vos falei a verdade que ouvi de Deus. Isto, Abraão não o fez. Vós fazeis as obras do vosso pai.' Disseram-lhe, então: 'Nós não nascemos do adultério, temos um só pai: Deus.' Respondeu-lhes Jesus: 'Se Deus fosse vosso Pai, vós certamente me amaríeis, porque de Deus é que eu saí, e vim. Não vim por mim mesmo, mas foi ele que me enviou.

Reflexão – “A palavra de Deus é a verdade!”

Neste Evangelho Jesus nos garante: quem conhece a verdade é livre! Todos nós buscamos a verdade e ansiamos também por liberdade. A palavra de Deus é a verdade! É Ela quem nos liberta de toda trama do inimigo que tenta extinguir a nossa identidade de filhos e filhas de Deus. Todos nós fomos criados para ser livres e a liberdade é um dom intrínseco à nossa condição de criaturas de Deus. O discípulo de Jesus, portanto, se permanecer fiel à Palavra de Deus, estará livre de toda tentativa de escravidão do inimigo, pois, ela nos revela a verdade que nos liberta, nos tira da ignorância, esclarece as nossas dúvidas e nos faz enxergar os sinais de esperança e de vida nova que o Senhor quer nos mostrar. Jesus Cristo veio ao mundo para nos revelar a face de Deus e nos comunicar o jeito de ser do Pai, para que possamos imitá-Lo, visto que fomos feitos à Sua imagem e semelhança. A experiência com o amor de Deus nos leva a ter conhecimento profundo dos Seus mistérios para a nossa vida. Há muitas coisas que aspiramos alcançar, no entanto, não temos conhecimento de que é vontade do Pai para nós. Somente Jesus, que conhece o Pai, pelo poder do Espírito Santo, por meio da Sua Palavra pode nos ensinar as verdades que O Pai nos deseja transmitir. Assim, nós poderemos ser livres de nós mesmos (as), das nossas tendências pecaminosas e da nossa humanidade decaída pelo pecado. Em Jesus, fomos livres do pecado que antes nos escravizava. Deus tem um plano de amor para cada um de nós, pessoalmente, e na medida em que o percebemos vamos nos tornando mais livres de nós mesmos (as), dos nossos projetos pessoais. – Qual é a imagem que você tem de Deus, Pai? – O que Jesus veio ensinar em relação ao Pai? – Você conhece a verdade sobre si mesmo (a)? – Você se considera uma pessoa livre de si mesmo e da influência de outras pessoas? - Você já começa a ter entendimento da verdade de Deus para a sua vida?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária UM NOVO CAMINHO