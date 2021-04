Evangelho de hoje – Jo 6,22-29

Depois que Jesus saciara os cinco mil homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar constatou que havia só uma barca e que Jesus não tinha subido para ela com os discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Entretanto, tinham chegado outras barcas de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido o pão depois de o Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus, em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: 'Rabi, quando chegaste aqui?' Jesus respondeu: 'Em verdade, em verdade, eu vos digo: estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do homem vos dará. Pois este é quem o Pai marcou com seu selo.' Então perguntaram: 'Que devemos fazer para realizar as obras de Deus?' Jesus respondeu: 'A obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou'.

Reflexão - “Esforço pelo alimento que dá a vida eterna”

A multidão foi à procura de Jesus porque vira os sinais que Ele realizara e se apegava somente ao que podia lhe proporcionar física e materialmente. Nós também fazemos parte dessa multidão que procura um Deus que atenda as nossas conveniências. No entanto, Jesus não quer ser paliativo, apenas para um momento, mas quer ser pão que nos alimente a vida inteira. Vivemos recebendo “pães”, mas não estamos firmados em Jesus que providencia para nós o pão da vida. Buscar Jesus como alimento somente na hora da nossa fome é emergencial e transitório. Pelo contrário, quando somos perseverantes, Jesus se faz alimento do nosso dia a dia e nos transforma e faz crescer, humana e espiritualmente. Ele não quer nos dar apenas migalhas, mas reforçar a nossa fé, fortalecer a nossa alma e equilibrar os nossos sentimentos para que tenhamos a vida em abundância. Por isso, Jesus manda que nos esforcemos pelo alimento que o Pai marcou com o seu selo. O selo é o Espírito Santo que nos foi dado no Batismo e que providencia para nós o alimento que vem do céu. A Palavra e a Eucaristia são o pão que desceu do céu, por isso, permanecem até a vida eterna. Somos mais felizes e confiantes na medida em que nos alimentamos com Jesus, o pão que desce do céu. A multidão que continua procurando Jesus está no mundo, envolvida com as coisas materiais e passageiras, com felicidades efêmeras, com momentos de euforia e não percebe que para encontrar Jesus nós precisamos apenas nos dirigir a Ele que habita no mais profundo do nosso coração, lá onde está o nosso espírito. Basta para nós, a graça de parar em nós mesmos penetrando no nosso eu mais profundo para encontrar o Autor da nossa felicidade. Qual é o alimento que você tem buscado no mundo? – Em sua opinião este alimento serve para o corpo ou para a alma? – O homem é corpo, alma e espírito, onde poderemos encontrar um alimento que traga a unidade entre as três partes do nosso ser? – O que você entende sobre o que Jesus falou em relação ao selo que o Pai marcou em nós?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária UM NOVO CAMINHO