Evangelho de hoje - Jo 6, 24-35

Naquele tempo: Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus, em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: 'Rabi, quando chegaste aqui?' Jesus respondeu: 'Em verdade, em verdade, eu vos digo: estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Pois este é quem o Pai marcou com seu selo'. Então perguntaram: 'Que devemos fazer para realizar as obras de Deus?' Jesus respondeu: 'A obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou'. Eles perguntaram: 'Que sinal realizas, para que possamos ver e crer em ti?' Que obra fazes? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está na Escritura: 'Pão do céu deu-lhes a comer'. Jesus respondeu: 'Em verdade, em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão que veio do céu. É meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo'. Então pediram: 'Senhor, dá-nos sempre desse pão'. Jesus lhes disse: 'Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome e quem crê em mim nunca mais terá sede.

Reflexão – “Alimento para o corpo e para a alma”

“Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna e que o Filho do homem vos dará!” Precisamos nos colocar numa perspectiva espiritual a fim entendermos as palavras de Jesus, pois, Ele fala ao coração do homem e não à sua

mente ou ao seu entendimento humano. Nós também, como aquele povo que seguia a Jesus, procuramos sinais que nos deem garantia de que iremos conseguir alcançar os nossos propósitos, nossos sonhos e desejos humanos. Jesus, já preanunciava a Eucaristia, alimento que hoje nos sustenta na caminhada espiritual e fortalece a nossa alma e a nossa humanidade. Não alcançamos os verdadeiros sinais que Deus nos dá, pois, vivemos cegos pela nossa própria humanidade que deseja somente o que lhe apetece e sacia a vontade própria. Jesus é o alimento no qual o Pai pôs o Seu selo de garantia, por isso, Ele mesmo nos adverte: Se, levássemos em consideração esta recomendação do Mestre, a nossa vida deixaria de ser um fardo pesado e passaria a ser um presente de Deus. Se, o nosso dia a dia fosse um ato de entrega e abandono aos planos do Pai, com certeza, nós daríamos mais atenção às realidades que alimentam a nossa alma agitada e, assim, viveríamos na paz do Espírito. “Senhor dá-nos sempre desse pão”, é o que devemos pedir a Jesus a cada instante da nossa vida e, assim, saciar a nossa fome de felicidade. – O que você tem feito para provar deste Pão? – Você ainda está esperando pão do céu ou já acolhe a palavra de Jesus como alimento para a sua caminhada? - Você sente a necessidade de se alimentar com o Corpo e o Sangue de Jesus?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária UM NOVO CAMINHO