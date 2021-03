Evangelho de hoje (Jo 3, 14-21)

Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: "Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê, não é condenado, mas quem não crê, já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Ora, o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus.

Reflexão – “A Luz de Jesus nos tira das trevas do pecado”

Jesus veio ao mundo para manifestar o Amor de Deus por todos aqueles e aquelas que crerem Nele como o Seu Único Filho que morreu para nos dar uma vida nova. Ele veio como a Luz para iluminar as trevas do pecado que existe em nós. Porém, como o próprio Evangelho afirma, “a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más”. Temos a tendência de permanecer na escuridão porque o pecado nos atrai. Aquilo que é errado nós sempre fazemos às escuras. No entanto, quando nos rendemos às evidências da Salvação de Jesus nós nos conscientizamos de que temos um Pai de Amor e um Espírito que nos fortalece com este Amor. Somos chamados (as) a amar como Jesus amou, sem julgamentos, sem suposições, sem acusações. Somente amar, por Amor a Deus. Ele não veio para condenar o mundo, mas para salvá-lo do pecado e da morte eterna. Veio como a Luz que tira toda treva que nos faz viver na escuridão. Os que crerem Nele serão salvos! Somente será condenado (a) quem não se apossar das graças de Deus derramadas no Seu Sangue vertido da Cruz. A Luz de Deus ilumina o homem e mostra ao mundo as suas ações. Aquele que está em pecado não consegue se aproximar de Deus, porque Deus é Luz reveladora. A vida eterna consiste em se ter comunhão com o Pai. É este o propósito da entrega de Jesus na Cruz. Nunca poderemos duvidar dessa verdade: Quem crê em Jesus Cristo não será condenado. O tempo nos é propício, não podemos mais dormir. Jesus veio para nos dar uma vida de qualidade. - Você realmente crê que Jesus é o único que pode salvá-lo (a)? – Você já se apossou do Amor poderoso de Deus? – Você acredita que Jesus Cristo morreu por si? - Você tem coragem de dizer isso para todo mundo ou tem vergonha de tratar desses assuntos por aí a fora?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária UM NOVO CAMINHO