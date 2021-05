Evangelho de hoje (Jo 15, 26-16,4a)

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Quando vier o Defensor que eu vos mandarei da parte do Pai, o Espírito da Verdade, que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. E vós também dareis testemunho, porque estais comigo desde o começo. Eu vos disse estas coisas para que a vossa fé não seja abalada. Expulsar-vos-ão das sinagogas, e virá a hora em que aquele que vos matar julgará estar prestando culto a Deus. Agirão assim, porque não conheceram o Pai, nem a mim. Eu vos digo isto, para que vos lembreis de que eu o disse, quando chegar a hora.

Reflexão – “Na hora oportuna o Espírito Santo age”

O Espírito Santo é o Espírito da Verdade! É o Defensor que o Pai nos enviou e somente Ele pode nos convencer e dar testemunho de que Jesus Cristo é o nosso Salvador. Falando assim, Jesus quis preparar os Seus discípulos para a hora da provação tentando abrir-lhes a mente a fim de que percebessem a ação do Espírito Santo, no momento oportuno, quando lhes recordaria tudo o que haviam vivido juntos. Assim, portanto, eles também poderiam dar testemunho de Jesus no mundo. Jesus, hoje, também nos recomenda para que não nos espantemos com as ações daqueles que não estão em sintonia com o projeto do Pai. Eles agem por ignorância. A ignorância é o maior adversário no nosso processo de conversão a Jesus Cristo. Enquanto nós não temos verdadeiramente uma experiência concreta com a Salvação de Jesus, nós próprios nos tornamos antagonistas da nossa felicidade. Por isso, muitas vezes, em nome de Deus nós aprisionamos as pessoas que estão a serviço do amor e da verdade. O Senhor nos mostra isto quando diz que os que agem contra os princípios evangélicos são os que não conhecem o Pai, o Filho e o Espírito Santo que é o Amor. Se não estivermos em sintonia com o Espírito de Deus, podemos nos equivocar mesmo quando O servimos e a Ele prestamos culto. As nossas ações precisam ter coerência com o pensamento de Deus para que a nossa fé não seja abalada nem tampouco a fé das pessoas com quem convivemos. O nosso testemunho de vida é a prova da nossa fidelidade a Jesus e ao que Ele tem nos ensinado desde o começo da nossa caminhada. – Você teme as pessoas que o (a) desafiam em nome de Deus? – Você tem pedido ao Espírito Santo que o (a) defenda dos “ignorantes de Deus”? – Você tem agido conforme o Espírito Santo o (a) orienta? – Você continua firme mesmo quando é perseguido (a) pelas ideias do mundo? – Você tem dado testemunho de que realmente conhece a Deus?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária UM NOVO CAMINHO