Evangelho de hoje (Jo 15, 1-8)

Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: 'Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto ele o corta; e todo ramo que dá fruto, ele o limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós já estais limpos por causa da palavra que eu vos falei. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permaneceu em mim, e eu nele, esse produz muito fruto; porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim, será lançado fora como um ramo e secará. Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerem em vós, pedí o que quiserdes e vós será dado. Nisto meu Pai é glorificado: que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos.

Reflexão - “O Pai cuida de nós!”

A pedagogia de Jesus fazia com que todos compreendessem muito bem a Sua mensagem, pois Ele sempre se valia de figuras inerentes à vida cotidiana daquele povo, na maioria, agricultores e pescadores. Hoje, também, nós podemos usar a parábola da videira como mensagem para a nossa vida. O Pai, o agricultor, Jesus, a árvore, nós, os ramos. Os ramos, ligados à árvore, recebem dela a seiva que os alimenta e os fazem dar flores e frutos. Quando os ramos caem da árvore, eles morrem. E os ramos que estão secos, feios, desarrumados, são podados, para que cresçam mais bonitos. Assim também, nós quando estamos ligados a Jesus, mesmo que seja tempo de secura, mantemos o nosso interior adubado e somos ramos que produzem os frutos de paz, de alegria, de fortaleza, de bondade, pois a seiva do Espírito Santo nos refresca e nos ajuda a dar testemunho da presença do Amor de Deus em nós. Se nos afastamos de Jesus e ficamos sem receber a seiva do Seu Espírito, nós deixamos de oferecer frutos bons e ficamos como ramos secos, tristes, angustiados (as), temerosos (as), não temos, paz nem alegria. O Pai que é o Agricultor cuida de nós para que permaneçamos juntos à árvore, que é o Seu Filho Jesus e recebamos a seiva do Seu Amor que é o Espírito Santo. Por isso, Ele nos poda, nos apara e corta de nós os apegos, às vezes, os bens e até pessoas que poderiam nos impedir de sentir o Seu amor. É necessário, portanto, que sejamos purificados para crescermos dando frutos de verdadeira conversão. - Você se sente como um ramo ligado à árvore que é Jesus? – Você tem intimidade com Deus? – Os frutos que você tem oferecido ao mundo são frutos doces ou amargos? – O que precisa acontecer para que você dê frutos melhores?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária UM NOVO CAMINHO