Evangelho de hoje (Jo 12,1-11)

Seis dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde morava Lázaro, que ele havia ressuscitado dos mortos. Ali ofereceram a Jesus um jantar; Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Maria, tomando quase meio litro de perfume de nardo puro e muito caro, ungiu os pés de Jesus e enxugou-os com seus cabelos. A casa inteira ficou cheia do perfume do bálsamo. Então, falou Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que o havia de entregar: 'Por que não se vendeu este perfume por trezentas moedas de prata, para as dar aos pobres?' Judas falou assim, não porque se preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão; ele tomava conta da bolsa comum e roubava o que se depositava nela. Jesus, porém, disse: 'Deixa-a; ela fez isto em vista do dia de minha sepultura. Pobres, sempre os tereis convosco, enquanto a mim, nem sempre me tereis.' Muitos judeus, tendo sabido que Jesus estava em Betânia, foram para lá, não só por causa de Jesus, mas também para verem Lázaro, que Jesus havia ressuscitado dos mortos. 10Então, os sumos sacerdotes decidiram matar também Lázaro, porque, por causa dele, muitos deixavam os judeus

e acreditavam em Jesus.

Reflexão – “É tempo de gratidão de doação e desprendimento”

Durante a semana santa somos chamados a meditar novamente sobre aqueles acontecimentos que discorremos no Domingo de Ramos. Neste Evangelho vemos o gesto da mulher que derramando seu perfume precioso e caríssimo nos pés de Jesus, enxugando-os com o seu próprio cabelo deu uma demonstração de amor, de gratidão e doação, e serve de exemplo para nós. Com aquele sinal Maria, irmã de Lázaro, entregou a Jesus tudo o que possuía de melhor, a sua vida e os seus bens. E mesmo sob o protesto de falsidade de Judas que falava da necessidade das pessoas pobres, Jesus soube argumentar e aceitou de bom grado a homenagem daquela mulher. Jesus sabia que estava prestes a ser entregue e que vivia os seus últimos momentos aqui na terra e já se despedia dos seus amigos, por isso falou: “pobres, sempre terei convosco, mas a mim nem sempre me tereis”. Jesus nos dá a entender que a vida é passageira, por isso, precisamos estar atentos para perceber os sinais de misericórdia que Deus nos dá quando estamos nos momentos cruciais da nossa vida e a aceitar os presentes e as dádivas que vêm do céu por meio das pessoas que nos oferecem algo precioso. Com Maria nós apreendemos que a vida atual aqui na terra é o momento propício para que também façamos a oferta de tudo quanto temos de precioso: o perfume da nossa oração, da nossa adoração, mas também dos nossos atos concretos de amor e despojamento. O gesto de Maria se compara com o perdão que precisamos oferecer a quem nos ofendeu, com a reconciliação que precisamos promover na nossa família, com a compreensão que devemos ter com os erros dos nossos irmãos, com o tempo que precisamos dedicar às causas justas. Assim sendo, enquanto estivermos aqui na terra, todos temos oportunidade de derramar aos pés de Jesus os nossos bens mais preciosos, quando demonstramos a alguém a nossa gratidão, o nosso perdão e a nossa reconciliação. - Como você tem aproveitado o tempo em que está vivendo? – A quem você tem se dedicado? - Você tem cuidado somente dos seus interesses ou também pela vida de alguém?? – Você tem oferecido a Deus o momento presente da sua vida? – Você se preocupa com os pobres?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária UM NOVO CAMINHO