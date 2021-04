Evangelho de hoje - Evangelho - Jo 20,11-18

Naquele tempo: Maria estava do lado de fora do túmulo, chorando. Enquanto chorava, inclinou-se e olhou para dentro do túmulo. Viu, então, dois anjos vestidos de branco, sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Os anjos perguntaram: 'Mulher, por que choras?' Ela respondeu: 'Levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram'. Tendo dito isto, Maria voltou-se para trás e viu Jesus, de pé. Mas não sabia que era Jesus. Jesus perguntou-lhe: 'Mulher, por que choras? A quem procuras?' Pensando que era o jardineiro, Maria disse: 'Senhor, se foste tu que o levaste dize-me onde o colocaste, e eu o irei buscar'. Então Jesus disse: 'Maria!' Ela voltou-se e exclamou, em hebraico: 'Rabuni' (que quer dizer: Mestre). Jesus disse: 'Não me segures. Ainda não subi para junto do Pai. Mas vai dizer aos meus irmãos: subo para junto do meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus'. Então Maria Madalena foi anunciar aos discípulos: 'Eu vi o Senhor!', e contou o que Jesus lhe tinha dito.

Reflexão – “O Senhor está perto”

Impotente diante do que presenciava, Maria chorava angustiada e, mesmo diante da presença dos anjos, mensageiros de Deus, Ela continuava se lamentando: “Levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram!”. Centralizada apenas na sua dor Maria não conseguia nem reconhecer o próprio Jesus, de pé, diante dela. Queria a todo o custo ter o corpo de Jesus morto, no entanto, Jesus estava vivo e ressuscitado perto dela. Maria é a nossa representação quando nos deparamos com as situações “trágicas” da nossa vida. Quando também só choramos e lamentamos sem perceber a presença d’Aquele que está muito junto de nós e nos questiona: “porque choras? A quem procuras?” Muitas vezes choramos por causa da nossa falta de fé e de confiança na Palavra de Deus e procuramos por Alguém que apesar de estar muito perto de nós, não O percebemos. Nós também temos conhecimento das Escrituras, temos ciência das promessas de Deus, sabemos que Cristo ressuscitou e que nos deixou o Seu Espírito, mas choramos sem esperança, olhando somente para as “aparências”. Sofremos muitas vezes pela nossa incapacidade de “enxergar” as coisas de Deus. Somos incapazes de perceber o mundo espiritual, concentrados que estamos em prestar atenção às coisas e as pessoas que nos rodeiam. Como Maria Madalena, nós confundimos a presença de Jesus com a presença de “outras pessoas”. Precisamos, então, perceber a Sua presença viva e ressuscitada para ouvirmos realmente a sua voz que fala o nosso nome e nos envia a sair em disparada como fez Maria Madalena para anunciar a todos: “Eu vi o Senhor!” – Você continua chorando e lamentando as suas perdas? - Você tem consciência de que Jesus está vivo, muito perto de si? - Você já pode dizer: eu também vi o Senhor? - Você contou a sua experiência a alguém?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária UM NOVO CAMINHO