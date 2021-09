Evangelho de hoje - Lc 4,38-44

Naquele tempo: Jesus saiu da sinagoga e entrou na casa de Simão. A sogra de Simão estava sofrendo com febre alta, e pediram a Jesus em favor dela. Inclinando-se sobre ela, Jesus ameaçou a febre, e a febre a deixou. Imediatamente, ela se levantou e começou a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos por diversos males, os levaram a Jesus. Jesus colocava as mãos em cada um deles e os curava. De muitas pessoas também saíam demônios, gritando: 'Tu és o Filho de Deus.' Jesus os ameaçava, e não os deixava falar, porque sabiam que ele era o Messias. Ao raiar do dia, Jesus saiu, e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e, indo até ele, tentavam impedi-lo que os deixasse. Mas Jesus disse: 'Eu devo anunciar a Boa Nova do Reino de Deus também a outras cidades, porque para isso é que eu fui enviado.' E pregava nas sinagogas da Judéia.

Reflexão – “O toque de Jesus”

Jesus foi enviado pelo Pai para nos dar vida plena e tem competência para nos tirar das diversas situações que nos paralisam, mesmo que estejamos à beira da morte. A qualquer momento e em qualquer circunstância da nossa vida Ele tem poder para nos curar e nos tirar da impotência. Neste Evangelho Jesus nos dá prova disso quando cura a sogra de Pedro que, embora já tivesse idade bem avançada, foi sarada da sua enfermidade e, na mesma hora se pôs à disposição para servir a Ele e aos seus discípulos. Portanto, isto comprova que a cura que Jesus faz em nós, nos desinstala e nos tira da acomodação. As doenças e os males que nos atingem na maioria das vezes provêm da nossa alma necessitada do toque de Jesus, da ação e orientação da sua Palavra. Por isso, as multidões O procuravam e não queriam largá-Lo. Jesus se enchia de compaixão por aquele povo necessitado, no entanto, Ele não se detinha no mesmo lugar, pois, sabia que a cada passo encontraria alguém necessitado de cura e salvação. Hoje também, Jesus continua nos curando e nos libertando, mas deseja que tenhamos atitudes de pessoas livres, que não ambicionem possuir tudo para si, mas se proponham a ajudar o próximo a viverem a vida nova em Cristo. Somos curados, para amar e servir a Deus aqui na terra em favor de todos que são necessitados de libertação. A Boa Nova do Reino que Jesus anunciou aqui na terra é a Boa Notícia que nós devemos transmitir a todos: “Jesus, o filho de Deus, está muito perto de nós. Mora no nosso coração e nos quer curar de todos os males, hoje, como antes”. - Você já teve alguma experiência de cura ou de libertação pelo toque o Amor de Deus? - Você tem saído do seu lugar em busca de alguém que precisa sentir também esse Amor? - Existe alguém que você conhece e está muito doente? Você acha que Jesus também pode curá-lo?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária UM NOVO CAMINHO