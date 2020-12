Economista vê 2020 positivo

Neste 2020, a economia cearense, apesar da pandemia, terá um crescimento melhor do que a do Brasil como um todo, segundo apontam os indicadores do terceiro trimestre. Quem o diz é o economista cearense Célio Fernando. Ele pormenoriza: "Observo que alguns setores foram mais dinâmicos e se reposicionaram, mas outros não conseguiram manobrar com a mesma facilidade. Isto é o que chamamos de retorno em K. O que significa? Precisamos ver a base de algumas indústrias nos seguintes aspectos: Inovação e Tecnologia, considerando os sistemas integrados e plataformas; a mão de obra qualificada e a preparação de líderes e gestores - algumas não atentaram para o fato de que, neste campo, o barato pode sair caro, principalmente em momentos de "stress risk"; capital financeiro - as empresas com acesso ao crédito e ao mercado não tiveram dificuldades, lembrando as questões que envolvem governança, auditoria, planejamento, gerenciamento de crise na análise de crédito". Célio Fernando respira, sente o excelente estado do seu pulmão, e prossegue: "Essas empresas foram ao mercado e facilmente organizaram-se na busca de capital de giro, sendo que alguns ampliaram seus negócios e se modernizaram com recursos para investimento. São lições de uma crise sistêmica sem precedentes que puderam ter ações institucionais na articulação mercado-estado, oferecendo uma leitura um pouco melhor para a atividade produtiva. As taxas de desemprego continuam altas no Brasil e no Ceará e a extrema pobreza foi ampliada. Programas de renda mínima e o avanço no microcrédito poderão, em 2021, alcançar as camadas de renda mais baixa, garantindo o consumo. Por sua vez, a indústria, ao longo do próximo ano, continuará sua busca pela competitividade em seus investimentos, focada na ampliação de seus canais de distribuição e na modernização de seus parques".

Sudene

Novo plano para o Nordeste! A Sudene quer criar a Rede de Cidades-Polo. O que é isso? São cidades que compartilham realidades próximas, explica a Sudene. Simples, assim. "Então, a ideia é convidá-las a discutir o Nordeste", anuncia seu superintendente, Evaldo Cruz Neto, que pretende reunir essas cidades - não se sabe ainda quais - em Brasília no primeiro semestre de 2021. Pauta: cidades inteligentes, infraestrutura, atividades produtivas e saúde.