Covid: UFC diz em nota que colabora com Governo do Ceará

Por meio de nota assinada pelo seu reitor, Cândido Albuquerque, a Universidade Federal do Ceará (UFC) tornou pública, neste domingo, sua posição e suas atitudes diante da crise causada pela pandemia da Covid-19, no estado.

Eis, na íntegra, a nota da UFC:

"Diante da nota pública lançada ontem (3) e assinada pelos gestores de três universidades estaduais e duas instituições de ensino superior federais cearenses, a Universidade Federal do Ceará (UFC) reafirma a contribuição efetiva e concreta que tem dado, desde o início da pandemia do novo coronavírus, ao Governo do Estado do Ceará para a mitigação dos impactos do vírus SARS-CoV-2 e a preservação da vida do povo cearense.

"Primeiramente, a Universidade cedeu às fileiras da gestão estadual profissionais e intelectuais da máxima qualificação de seu quadro funcional. Estes, hoje, lideram ações e processos na Secretaria da Saúde, Escola de Saúde Pública (ESP), Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FUNCAP) e equipamentos assistenciais da rede pública de saúde. Forneceu, ainda, leitos para a ampliação do Hospital Leonardo da Vinci, unidade que dá suporte imprescindível à população usuária do Sistema Único de Saúde (SUS).

"Parceira do poder público desde os primeiros estágios da pandemia, a UFC disponibilizou recursos humanos e laboratoriais para testes diagnósticos e freezers de alta potência para o armazenamento de imunizantes, no esforço de vacinação contra a covid-19 em curso. É a Instituição de alguns dos idealizadores do Elmo, capacete de respiração assistida, que muito nos orgulha e tem reduzido a necessidade de intubação de pacientes com covid-19. Foi uma das universidades brasileiras que mais produziram conhecimento sobre o tema, criando inclusive uma plataforma de acesso público para agregar iniciativas específicas de ensino, pesquisa e extensão. Por fim, destinou um Cientista-Chefe da casa ao monitoramento, em tempo integral, das curvas de evolução da pandemia, subsídio fundamental para orientar o Executivo estadual na tomada de decisão, visando a uma melhor condução da situação.

"A UFC entende que o momento demanda coalizão e soma de esforços, não sendo frutífero semear discórdia, fomentar divergências e cercear a liberdade de investigação de pesquisadores. Acredita, mais do que nunca, no lema de seu brasão sexagenário – a virtude, unida, é mais forte.

"Por fim, a administração superior da Universidade não se reconhece no dever de satisfazer a vieses ideológicos, sejam quais forem, no exercício de sua missão maior.

Prof. José Cândido Lustosa Bittencourt de Albuquerque – Reitor

Prof. José Glauco Lobo Filho – Vice-Reitor"