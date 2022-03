Controlado o incêndio na Cimento Apodi

Foi controlado o incêndio que irrompeu em duas torres de refrigeração da fábrica da Compania de Cimento Apodi, no distrito de Bonsucesso, zona rural do município de Quixeré, no Leste do Ceará.

Esta coluna apurou que um funcionário que operava uma máquina de solda nas proximidades das duas torres provocou uma faísca que deu início ao incêndio.

Osdanos foram muito pequenos, informou uma fonte da Apodi. Ninguém sofreu qualuer ferimento.

A Companhia de Cimento Apodi é uma joint venture integrada pela família Dias Branco e pela gigante grega Titan, uma dos maiores grupos cimenteiros do mundo.