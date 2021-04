Ceará: exportação de granito fechará 2021 com US$ 28 milhões

Uma informação que chega do Sindicato da Indústria de Mármores e Granitos (Simagran-Ceará), onde, segundo revela seu presidente, Carlos Rubens Alencar, “há uma situação de pânico”.

De acordo com Alencar, faltam contêineres para a exportação de rochas ornamentais extraídas e beneficiadas em solo cearense.

“No recente mês de março, cerca de 100 contêineres deixaram de ser exportados, o que causou uma redução de faturamento de US$ 1 milhão nas empresas do setor”, disse o presidente do Simagran, citando que isto foi a queda, mas “há também o coice”, que se trata do seguinte:

“O preço das resinas, que são utilizadas no beneficiamento dos granitos ‘superexóticos’ e dos quartzitos aumentou, também, em quase 10% em euros por causa do alto crescimento da demanda, sobretudo no Sudeste asiático, com destaque para a China”, revelou Carlos Rubens Alencar.

Como, antes de tudo, o cearense é um forte, além de ousado e criativo, há boas notícias, também.

Estima o Simagran que, apesar dessas dificuldades, as exportações cearenses de mármores e granitos baterão recorde neste ano, devendo alcançar a marca de US$ 28 milhões.



Ao mesmo em que, em São Paulo, há postergações de pedidos, o Ceará há “uma boa perspectiva de crescimento da utilização de granitos e quarzitos nas edificações de padrão Classe A, que se desenvolvem não só em Fortaleza, mas em outras cidades do estado”, informa Rubens Alencar.

Ele não tem dúvida de que a demanda pelo uso do granito nas fachadas dos prédios residenciais e comerciais no Ceará manterá a curva de crescimento, tendo em vista que se trata do melhor material de revestimento, levando-se em conta sua durabilidade, sua baixa manutenção e, sobretudo, o seu atendimento às normas técnicas.