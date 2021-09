Cajucultura também quer Cartão de Crédito do BNB

Um dos maiores produtores e exportadores cearenses de castanha de caju, o empresário Antônio Lúcio Carneiro está a celebrar o lançamento, pelo Banco do Nordeste, do Cartão BNB de Crédito Rotativo para a Pecuária da região nordestina.



Mas ele apela para o bom senso da diretoria do banco, presidida por Romildo Rolim, no sentido de que esse cartão ofereça, também, crédito rotativo e desburocratizado para os pequenos produtores de caju, que são milhares no Ceará.

“Será uma maneira de reanimar a cajucultura do Nordeste”, diz Antônio Lúcio Carneiro.

Ele afirma que o BNB “tem se mostrado aberto e disposto a apoiar os produtores de caju e agricultores em geral”.

E aproveita para fazer uma reflexão:

“O que muito nos preocupa, neste momento, é a problemática global de logística e fretes, cujos preços subiram muito para os clientes dos EUA, Europa e América do Sul e outras regiões do mundo.



“É algo que tem múltiplas causas, desde o acúmulo de mercadorias causado pela pandemia e, mais recentemente, pelo fechamento do Canal de Suez, no meio do qual encalhou um gigantesco ‘full contêiner”, além do incremento da oferta e da procura provocado pelo reaquecimento das economias. Tudo isto afetará a demanda em um horizonte não muito distante”.

SEBRAE DE BOM HUMOR

Neste mês de setembro, 80 dirigentes estaduais do Sebrae terão um encontro de trabalho em Fortaleza. O evento contará com a presença da cúpula nacional instituição.

A direção do Sebrae-Ceará, numa oportuna iniciativa, aproveitará areunião para promover o reencontro dos humoristas cearenses com o público, do qual estão afastados há mais de um ano por causa da pandemia.

Alci Porto, diretor técnico da representação cearense do Sebrae, revelou a esta coluna que Laitinho Brega, um dos melhores artistas de humor do Ceará, está produzindo, com outros colegas, um show que contará, sob o ponto de vista humorístico, os dramas humanos vividos aqui ao longo dos últimos 15 meses.

Nesse período, profissionais dos vários setores da economia ou foram sumariamente demitidos, ou foram temporariamente dispensados, ou tiveram reduzido seus salários e sua jornada de trabalho ou perderam a vida vitimados pela Covid-19.

Laitinho ficou comovido e, ao mesmo tempo, entusiasmado e excitado diante do desafio de produzir um show humorístico diferente para 80 executivos do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas.

Esse espetáculo será, depois do evento do Sebrae, mostrado para o público cearense.