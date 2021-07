BNB reúne indústria e agro do Ceará e trata do FNE 2022

Por vídeo conferência que durou das 10 às 13 horas, o Banco do Nordeste reuniu ontem representantes da indústria, da agroindústria e da agropecuária do Ceará, com os quais debateu sobre a programação do Fundo Constitucional do Nordeste (FNE) para o exercício de 2022.

Da virtual reunião participaram Rodrigo Burbon, superintendente do BNB no Ceará; Carlos Prado, vice-presidente da Fiec; Rodrigo Diógenes, presidente da Faec; Neto Holanda, superintendente estadual do Ministério da Agricultura; Ania Ribeiro, representando o setor do turismo; José Antunes Mota, representando a cadeia produtiva do leite; e representantes da Adece.

Um dos participantes do encontro contou à coluna que cada setor apresentou a estimativa de suas necessidades de financiamento para o próximo ano.

O da cadeia produtiva do leite, por exemplo, estimou-as em R$ 80 milhões; o da agropecuária, pouco mais de R$ 300 milhões.

E por falar em leite: a indústria brasileira de lacticínios vive uma crise grave, causada, principalmente, pela extraordinária alta dos preços dos insumos de produção, entre os quais a energia elétrica, sem contar o valor pago aos produtores e fornecedores da matéria prima.

A explosão dos preços da soja e do milho no mercado internacional causaram igual reação no mercado interno brasileiro, elevando os custos de produção do leite.

Além disso, agravou o quadro a redução do valor do auxílio emergencial, provocando queda no consumo.

Constituído quase 100% por empresas de capital nacional, a indústria brasileira de lacticínios – advertem seus empresários – está ameaçada de colapso.

CENTRAL DAS CORREIAS COM CERTIFICADO ISO 9001

Festa na cearense Central das Correias e Correntes, que, no Distrito Industrial de Maracanaú, produz correias e correntes industriais, customizando-as conforme a necessidades dos seus clientes.

Ela acaba de receber o Certificado de Qualidade NBR ISO 9001:2015, deixando felizes seu sócio majoritário, Pedro Mendonça Júnior, e seus clientes, o maior dos quais é M. Dias Branco, cujas linhas de massas, biscoitos e margarinas usam correntes fabricadas e instaladas pela empresa.

A Central das Correias e Correntes é uma empresa que usa alta tecnologia, razão pela qual é reduzido a 21 pessoas, quase todas da área técnica.

Ela importa do Japão as famosas correntes Tsubaki, e em sua unidade de Maracanaú customiza-as para atender às necessidades dos clientes, que se espalham por todo o Nordeste.

Desde sua matriz em Maracanaú, a Central das Correias e Correntes consegue, em 24 horas, entregar seus produtos em todas as capitais do Nordeste, cujo interior é atendido por sua filial de Juazeiro do Norte.

CEARÁ SEM ÁGUA DO S. FRANCISCO

Está suspenso o transporte da água do Projeto São Francisco de Integração de Bacias para o braço cearense do Canal Norte que a leva até o açude Castanhão.

Toda a água bombeada desde Salgueiro, em Pernambuco, até a barragem de Jati, no Sul do Ceará, que, até 3 meses atrás, era despejada no Castanhão, está indo agora, todinha, para o braço do Canal Norte que, passando pelo solo cearense, se dirige à Paraíba, onde testa a integridade das barragens que o projeto construiu na geografia paraibana.



Uma fonte da Secretaria de Recursos Hídricos (SRH) do Governo do Ceará disse a esta coluna que a viagem exclusiva da água do São Francisco para a Paraíba prosseguirá até o fim do próximo mês de dezembro.

A mesma fonte disse que isso não assusta, porque os açudes que abastecem a Região Metropolitana de Fortaleza represam hoje água suficiente para cumprir essa tarefa até o mês de março do próximo ano (a estação de chuvas começa, tradicionalmente, em janeiro).

Neste momento, o que preocupa é a falta de dinheiro no Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), impedindo que se façam os investimentos necessários para o funcionamento da segunda das três bombas da Estação Elevatória de Salgueiro.

Com ela, seria possível dobrar de10 para 20 metros cúbicos por segundo o volume transferido do rio São Francisco para o Canal Norte, garantindo, assim, e simultaneamente, o fornecimento de água para o Ceará e a Paraíba.



A segunda bomba – acrescenta a mesma fonte da SRH – já está instalada. O problema é colocá-la em funcionamento, o que representará o consumo de mais energia elétrica e, consequentemente, o aumento do custo do Projeto São Francisco, que hoje é bancado unicamente pelo MDR, sem qualquer participação, ainda, dos governos dos estados beneficiados – Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará.

CARREFOUR CONTRATA DEFICIENTES

Uma boa novidade: o Carrefour anuncia que, de 26 a 30 deste mês abrirá inscrições para a contratação de pessoas com deficiência.

A iniciativa – com a qual a empresa contribuirá para a inclusão profissional de pessoas de grupos minoritários – será válida para todas as lojas do Carrefour, inclusive as localizadas no Ceará.

Todas as etapas do processo seletivo acontecerão de forma online, com exceção da entrevista com o gestor que será realizada presencialmente para que o candidato possa visitar a unidade e visualizar a função que será desempenhada.

As inscrições acontecerão pelo site: https://99jobs.com/carrefour/jobs/142323-profissionais-com-deficiencia-carrefour.

VOTORANTIM CAÇA TALENTO PARA SOBRAL

Outra boa novidade: a Votorantim Cimentos, empresa de materiais de construção e soluções sustentáveis, está lançando um Banco de Talentos para cadastro de profissionais técnicos e universitários interessados em trabalhar em sua fábrica em Sobral, 230 quilômetros a Oeste de Fortaleza.

Ao cadastrar o currículo, o inscrito passa s ser considerado de acordo com seu perfil em futuras vagas de emprego na unidade cearense.



O Banco de Talentos da Votorantim Cimentos de Sobral busca profissionais técnicos de ambos os sexos nas áreas de Mecânica, Eléctrica, Química, Produção e Mecatrônica, e também engenheiros nos segmentos de Minas, Mecânica, Eléctrica e Química.

POLO QUÍMICO DE GUAIÚBA

Acredite, que é vero: por falta de “condições sanitárias mais adequadas e seguras”, como diz comunicado transmitido ontem a esta coluna, a inauguração da Intraplast, primeira indústria do Polo Químico de Guaiuba, já prontinha para operar, ainda não foi marcada.

Na implantação da Intraplast, foram investidos R$ 10 milhões e criados 70 novos empregos diretos. A fábrica ocupa área de 5 mil metros quadrados, o dobro da que ocupava sua fábrica antiga, no bairro Dois Irmãos, em Fortaleza.

Quando ocorrer, o evento de inauguração terá a presença de toda a diretoria do Sindicato da Indústria Química do Ceará e de autoridades do governo do Estado.

Depois da Intraplast, serão inauguradas no Polo Químico de Guaiuba as fábricas da CB Móveis e Fortflix, também filiadas ao Sindquímica-Ceará.

UM CEARENSE NA DIRETORIA DA APEX

Tem novo diretor de Negócios a Agência de Promoção de Exportações (Apex), organismo ligado ao Ministério das Relações Exteriores: é o cearense Lucas Fiúza, ex-secretário Nacional de Atração de Investimentos, Parcerias e Concessões do Ministério do Turismo.

A nomeação de Lucas Fiúza foi decidida ontem durante a reunião do Conselho Deliberativo da Apx, presidida pelo ministro de Relações Exteriores, Carlos França.

A Apex atua na promoção produtos e serviços brasileiros no exterior, na atração de investimentos estrangeiros para setores estratégicos da economia brasileira e auxilia na internacionalização de empresas brasileiras.

Também é tarefa da Apex apoiar, financeiramente, a participação de empresas brasileiras em feiras e exposições internacionais, razão pela qual a nomeação de Lucas Fiúza está causando boa repercussão entre as empresas cearenses exportadoras.

Uma das ações mais relevantes da Apex já acontece e tem tudo a ver com a participação do Brasil na Feira Mundial de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.

O estande brasileiro na Feira de Dubai terá um espaço de 4 mil metros quadrados. Ela começará em outubro e durará seis meses.

É Lucas Fiúza que passa a liderar as providências para a presença brasileira nessa que é a maior feira do mundo, realizada a cada quatro anos, desde o Século o fim do Século 19, quando foi criada.

CONCURSO “COMIDA DI BUTECO”

Vem aí, com o apoio da TV Verdes Mares, o 21º concurso “Comida di Buteco”.

Ele tem caráter nacional e, aqui em Fortaleza, mobilizará 11 butecos previamente selecionados.

O concurso será realizado no período de 30 de julho a 29 de agosto.

A organização do certame realizou encontro online com a comissão julgadora de Fortaleza, durante o qual foram apresentados o seu regulamento e os detalhes para a avaliação dos estabelecimentos da capital cearense inscritos.

O concurso acontecerá de forma híbrida – os consumidores poderão provar os petiscos participantes por meio do delivery ou buscando nos butecos, no formato “para levar”.

No total, serão avaliados 11 botecos. O eleito de Fortaleza participará do concurso nacional.