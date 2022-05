Apas Show abre hoje com novidades de M. Dias Branco

Começa hoje e irá até quinta-feira, 19, no Center Norte, em São Paulo, a 36 ª APAS Show, uma das mais importantes feiras de alimentos e bebidas do mundo, que reúne as maiores redes de supermercados do país e sua cadeia de fornecedores.

A cearense M. Dias Branco está presente ao evento. Reconhecida nacionalmente por suas marcas Adria, Piraquê, Vitarella, Treloso, Fortaleza, Richester e Isabela, a empresa controlada pela fam´[ilia Dias Branco ganha destaque no segmento healthy food e anuncia o compromisso de liderar quatro categorias relacionadas à nutrição e à saudabilidade nos próximos anos, sobretudo graças à aquisição da marca Fit Food.

A Fit Food é uma das maiores apostas de M. Dias Branco em saudabilidade, totalmente em linha com sua estratégia corporativa se fortalecer em saudabilidade e nutrição.

Outras marcas da Latinex Brands, adquirida também por M. Dias Branco, serão apresentadas pela primeira vez ao mercado nacional, como Frontera, de snacks; e Smart, de molhos, temperos e condimentos. A intenção da M. Dias Branco é ampliar a distribuição dos produtos para a sua malha de varejistas parceiras, chegando a todo o Brasil.

A M. Dias Branco é líder do mercado nacional de massas e biscoitos, com atuação relevante em outras categorias, como farinhas, margarinas e torradas, destacando-se por valorizar marcas nacionais e regionais, o que garante presença em mais de 90% dos lares do brasil.

Além da expansão do portfólio da Latinex, a empresa cearense apresenta na APAS inúmeras iniciativas e inovações que visam fortalecer e expandir essa liderança, em linha com as novas tendências de consumo e necessidades dos consumidores.

Premiada como Top of Mind em macarrão pelo Instituto Datafolha pela segunda vez consecutiva (2020/2021), a marca Adria leva para a APAS a linha Grano Duro, com novas embalagens e renovação da identidade visual, assim como novos cortes, com destaque às versões Spaghettoni e Spaghettini, tradicionais na culinária italiana. Os produtos diferenciam-se devido ao trigo especial, importado de regiões de clima mais frio.

A marca lança na feira também a Farinha Adria Premium Tipo 1, em embalagem de 1Kg, disponível para toda a Região Sudeste. A novidade tem sintonia com o cuidado da marca com a seleção do trigo.

Aposta da M. Dias Branco no segmento de biscoitos premium, a Piraquê apresenta os Snacks Comida Di Buteco, com os sabores pão de alho, pimenta e calabresa. Outra novidade são os Snacks de Batata, produzidos à base de batata, em um formato exclusivo, assado, crocante e fininho, nos sabores Original, Churrasco e Cebola e Salsa.

A marca lança na APAS os biscoitos Cookies, que ganharam nova receita e gotas maiores de chocolate de verdade, e a linha de Wafers, que recebeu casquinha superfina, crocante e textura que derrete na boca, além das quatro camadas de recheio. Está disponível nos sabores morango, chocolate, limão e brigadeiro, em embalagens de 100g.