Aneel decide: energia para Irrigação no Ceará tem tarifa menor

Decidiu a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel): os agricultores que produzem nos perímetros irrigado no Ceará têm direito a uma tarifa diferenciada de energia.

Até ontem, a Enel Distribuição Ceará contestava esse benefício.

Agora, não há como contestá-la diante da decisão final da Aneel, que deve ser cumprida imediatamente, ou seja, na próxima fatura expedida pela empresa distribuidora.

Para que se tenha uma ideia da importância e da repercussão dessa decisão, esta coluna apresenta um exemplo esclarecedor:

A conta de energia emitida pela Enel para seu cliente Federação dos Irrigantes do Distrito de Irrigação Jaguaribe-Apodi (Fapija) tem valor mensal de R$ 56,8 mil, mas passaria, a partir de julho, para R$ 545,5 mil.

No entendimento da Enel, o consumo dos irrigantes da Fapija, entre 21h30 e 06h00, isto é, fora do horário de pico e quando eles mais utilizam o bombeamento de água, deve ser taxado com tarifa normal, sem o desconto de qualquer benefício, com o que não concordou a Aneel à qual os prejudicados recorreram, obtendo uma vitória contra a qual não há recurso, segundo um advogado que acompanha o caso.

Ontem, os produtores da Fapija, que travavam uma luta antiga com a Enel pela tarifa especial, manifestaram seu contentamento e seu agradecimento ao coordenador de Recursos para o Agronegócio na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet), Erildo Pontes, que é também presidente do Conselho de Consumidores, no qual representa os produtores rurais em nome da Facic.

Erildo Pontes e Luís Felipe, executivo do Distritito de Irrigação Jaguaribe-Apodi (DIJA) juntaram esforços e obtiveram, após vários meses de trabalho, a decisão favorável da Aneel, que vale para todos os produtores de todos os perímetros irrigados do Ceará.

TERMACO DOBRA DE TAMANHO EM TERESINA

Novidade na Termaco Logística, empresa cearense há 35 anos com atuação em todo o mercado nordestino: ela mais do que dobrou sua filial de Teresina (PI), cuja área foi ampliada para 2.500 metros quadrados, além de 1 mil metros quadrados de área para estacionamento de veículos.

Localizada no Distrito Industrial de Teresina, a filial piauiense da Termaco tem agora oito docas, o que facilita e reduz o tempo de carga e descarga de caminhões.

Considerada uma das maiores operadoras de logística integrada do Nordeste, a Termaco Logística possui quase 800 colaboradores e movimenta cerca de 800 toneladas/dia em carga fracionada, nos modais rodoviário e aéreo. Certificada com o selo de qualidade ISO 9001, a empresa garante aos clientes padronização nos processos logísticos desenvolvidos.

SANTANDER EXPANDE-SE NO CEARÁ

Decidiu a direção brasileira do multinacional Banco Santander: no Ceará, sua rede de agências crescerá 20% neste ano.

A 40ª agência do Santander no Ceará foi aberta segunda-feira, 14, na cidade de Horizonte, na Região Metropolitana de Fortaleza, porém, mais oito serão instaladas ao longo dos próximos seis meses.

Serão duas agências em Fortaleza e seis no interior do Estado, onde o banco abriu, recentemente, unidades em Tianguá, Limoeiro do Norte e Baturité.

“O Ceará é um dos estados nos quais o Santander aposta bastante. Acreditamos que podemos melhorar o ambiente de negócios no Estado. A expansão da nossa rede retrata isso, reforçando nossa presença física e agregando serviços e produtos disponíveis através dos canais digitais do banco”, diz Paulo César de Lima Alves, superintendente executivo da Rede Norte do Santander Brasil.

AGRONEGÓCIO E O MARCO LEGAL DA ENERGIA SOLAR

Com ressalvas que preservarão a redução de encargos dos consumidores que gerarem sua própria energia, a Frente Parlamentar do Agronegócio (FPA) manifestou hoje seu apoio formal ao projeto do novo marco legal da geração distribuída solar fotovoltaica.

Esse projeto movimenta lobbies poderosos. A FPA é integrada por 234 deputados.

A proposta já deveria ter sido votada, mas a força dos diferentes lobbies que se movimentam contra e a favor dele tem atrasado essa votação.

De qualquer maneira, o apoio da FPA reforçou a posição do relator do projeto, deputado Lafayette de Andrade (Republicanos-MG), cujo relatório, à primeira vista, favorece os pequenos consumidores que usam o telhado de suas casas e de seus estabelecimentos comerciais, industriais ou rurais para a geração de energia solar fotovoltaica.

Tudo gira em torno de uma emenda do deputado Evandro Roman (Patriotas-PR) que garante a isenção de pagamento de 50% da chamada TUSD (Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição), uma parcela da tarifa de energia cobrada dos consumidores de energia pelo uso da rede de distribuição.



NASCIMENTO BRITO NA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DO RJ

Novidade na Associação Comercial do Rio de Janeiro, cuja presidência será assumida pelo empresário carioca José Antônio do Nascimento Brito, o Josa, que tem grandes e profundas relações de amizade com o Ceará e os cearenses.

Josa, vice-presidente da entidade, assumirá no lugar de Benjamin Nazário, que, tendo em vista os desdobramentos da pandemia, decidiu não assumir a presidência, tendo em vista que reside em São Paulo, de onde teria de vir pelo menos duas vezes ao mês.

Josa foi, nos anos 80, presidente do Jornal do Brasil, que, na época, era o mais importante jornal brasileiro.

BRISANET CHEGA À CHAPADA DO APODI

Ontem, técnicos e operários da cearense Brisanet, mobilizando grandes postes de cimento armado e sofisticados equipamentos, iniciaram a instalação de banda larga, tevê de alta definição e “wifi” na Fazenda Flor da Serra, do agropecuarista Luiz Girão, fundador do Grupo Betânia, na zona rural de Limoeiro do Norte, No coração da Chapada do Apodi.

Feliz com o que chamou de “chegada da Tecnologia da Informação” à sua propriedade, onde produz leite, sorgo, palma forrageia, milho e capim para o seu rebanho e o de dezenas de pequenos produtores de leite do Ceará, Luiz Girão elogiava ontem a Brisanet, cujo fundador, o autoditada José Roberto Nogueira, foi chamado por ele de “o desbravador dos sertões nordestinos”.

VACINA ALEMÃ NÃO PASSA DE 47%

Desabaram em Wall Street e nas bolsas europeias as ações da Curevac, farmacêutica alemã que criou uma vacina contra a Covid-19 e cuja eficácia, depois de estudos preliminares, não passou de 47%, muito abaixo de suas rivais.

A Curevac foi aplicada em 40 mil voluntários, entre os quis 134 infectadas pelo novo coronavírus.

Ontem, as ações da empresa que produz a Curevac caíram mais de 50% nos pregões das bolsas norte-americana e da Europa.

A propósito: na pré-abertura das bolsas europeias nesta quinta-feira, a tendência é de queda.

COPOM SOBE TAXA SELIC

E aqui no Brasil, o Comitê de Política Monetária do Banco Central (Copom) elevou para 4,25% a taxa de juros Selic, algo já esperado pelo mercado.

De acordo com a ata expedida pelo Copom após a reunião, haverá, em sua próxima reunião, daqui a 45 dias, outra elevação.

A culpa é da inflação, que não dá sinais de arrefecimento. A consequência da decisão foi a queda da Bolsa e a subida do dólar.

De acordo com a ata, o cenário preocupante causado pela crise hídrica, que ameaça a geração de energia hidrelétrica, é um dos motivos do aumento da Selic.



Outro motivo é o encarecimento dos preços dos alimentos, cujo culpado é a valorização das commodities.