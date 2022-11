Juliano Camargo é o novo executivo de futebol do Ceará

Em processo de reestruturação a diretoria alvinegra acerta a contratação de Juliano Camargo para o cargo de executivo de futebol do Ceará. Juliano estava no Criciúma na última temporada e na manhã deste sábado o Tigre anunciou a saída do executivo que estava no cargo desde abril de 2021.

A coluna apurou que após muitas conversas e procura no mercado, a diretoria alvinegra encontrou em Juliano Camargo a melhor opção para ocupar o cargo deixado por Sérgio Dimas, o coordenador técnico PC Gusmão também participou desse processo de escolha.

Na carreira, Juliano Camargo ainda tem passagem pela diretoria de futebol do Sampaio Corrêa, entre 2019 e 2021. O profissional ainda tem no currículo experiências como Coordenador de Futebol, Coordenador Técnico, Coordenador do Departamento de Scout, Assistente Técnico e Consultoria em Análise de Mercado, em passagens por São José-SP, Paraná, XV de Piracicaba, Ituano, Ferroviária, e Corinthians.