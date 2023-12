O Fortaleza terminou a Série A do Campeonato Brasileiro na 10ª colocação, atingindo assim a marca de finalizar o Brasileirão no G-10 4 vezes em 5 anos de disputa. O Tricolor mostra que não apenas participa, como consolida competitividade na elite do futebol brasileiro.

