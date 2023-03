Saiba quais são os 7 erros mais comuns na organização financeira pessoal e como evitá-los

Acredito que, por termos conversado por tantas vezes sobre a importância da Educação Financeira e a necessidade de termos uma Vida Financeira mais organizada, você já tenha se decidido a ser, em 2023, uma pessoa mais feliz e organizada financeiramente.

Decisão sábia, eu diria. Porém, precisamos ficar atentos a melhor forma de buscar esta organização e não cometermos os erros mais comuns que acabam por enfraquecer esta decisão e, tudo volta a ser como era antes: uma confusão financeira.

Dicas preciosas e erros comuns

1) Comece a ter pensamento de poupador o mais cedo possível em sua vida. Mas, se não o fez até hoje, nunca é tarde. Não existe milagre. O comportamento disciplinado para reservar uma parte de sua renda mensal como reserva e poupança é que trará resultados futuros.

2) Seja paciente e diligente com sua decisão firme de fazer reserva mensal a longo prazo, pois isso trará frutos significativos no futuro. Para isso, busque reservar 10% da sua renda mensal ou o quanto conseguir. Importante é fazer.

3) Conforme nossa vida vai mudando, nossas conquistas surgem, muitas vezes a renda aumenta, mas ainda assim não conseguimos guardar dinheiro. Por quê? Pelo simples fato de que, quando temos um aumento de renda mensal, nosso estilo de vida também muda e, por isso, nossas despesas dão um salto que, muitas vezes, supera o aumento da renda. Essa é uma armadilha comum no crescimento profissional ao longo da vida. Fique atento.

4) Tenha cuidado e clareza sobre os melhores investimentos a serem feitos. Muitas vezes, os golpes de internet surgem mostrando que você pode ganhar muito dinheiro de forma fácil.

5) Cuidado. Ativos como criptomoedas já renderam muito para muitas pessoas, mas, atualmente, representam riscos significativos. Basta olhar as quedas das criptomoedas nos EUA. Portanto, escolha investimentos mais conservadores e que, a longo prazo, poderão te remunerar melhor.

6) Tenha em mente que você pode fazer investimentos com R$ 30 mensais apenas. Então, investimento não é apenas para quem tem muitos recursos. Comece com pouco e o hábito fará o restante.

7) Cuidado com a expressão: “eu mereço”, pois ela sempre acompanha o pensamento do consumo. Você encontra justificativas para compras eventuais e que, muitas vezes, te desviam do caminho de poupador e prejudicam seu futuro.

Você agora, com certeza, deve estar pensando: "Até parece que é fácil assim!" Não disse que seria fácil, mas afirmo que é possível. Tenha a determinação por um tempo em sua vida e desfrute no restante dela.

Já dizia um sábio da humanidade: É loucura acharmos que fazendo as mesmas coisas hoje teremos resultados diferentes no futuro. Precisamos mudar nossa atitude hoje para termos resultados diferentes. Parece óbvio, mas por que não fazemos? Fica a reflexão. Até a próxima.

Ana Alves

@anima.consult

Economista, consultora, professora e palestrante

*Este texto reflete, exclusivamente, a opinião da autora.

