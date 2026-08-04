O que suas emoções fazem com o seu dinheiro?

É comum ouvir alguém dizer que o problema financeiro está na falta de dinheiro. Em muitos casos, isso é verdade. Mas há uma outra dimensão, menos visível e igualmente importante: a forma como cada pessoa se relaciona emocionalmente com o dinheiro.

Dinheiro não é apenas um meio de pagamento. Para algumas pessoas, representa segurança. Para outras, liberdade, reconhecimento, poder ou até afeto. Essa relação, construída ao longo da vida, influencia diretamente a maneira como gastamos, poupamos, investimos ou nos endividamos.

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A economia tradicional sempre partiu da ideia de que somos consumidores racionais. No entanto, a economia comportamental mostrou que nossas decisões financeiras são fortemente influenciadas por emoções, hábitos e vieses cognitivos. Em outras palavras, nem sempre compramos porque precisamos; muitas vezes compramos porque sentimos.

Quem cresceu em um ambiente de escassez, por exemplo, pode desenvolver comportamentos bastante distintos. Alguns tornam-se extremamente cuidadosos com cada centavo, enquanto outros passam a gastar assim que recebem, movidos pela sensação de que "o amanhã é incerto".

Já pessoas que associam dinheiro a status tendem a consumir para demonstrar sucesso, mesmo quando isso compromete o orçamento.

Essa lógica ajuda a explicar por que pessoas com rendas semelhantes apresentam resultados financeiros completamente diferentes. O salário influencia, mas a relação emocional com o dinheiro também pesa — e muito.

Uma pesquisa recente do Banco Central, realizada com metodologia da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), reforça essa percepção. O estudo mostra que o nível médio de letramento financeiro do brasileiro foi de apenas 59,6 pontos em uma escala de 0 a 100.

Embora mais de 80% afirmem pensar antes de comprar e pagar as contas em dia, a dimensão ligada às atitudes financeiras foi significativamente menor, indicando dificuldade em equilibrar desejos imediatos com objetivos de longo prazo.

Além disso, 64% dos entrevistados relataram ter enfrentado algum desequilíbrio financeiro nos últimos anos, e cerca de 65% disseram não possuir reserva suficiente para enfrentar uma despesa inesperada equivalente a um mês de renda.

Esses números mostram que educação financeira vai muito além de aprender matemática ou entender investimentos. Saber calcular juros é importante, mas reconhecer os gatilhos emocionais que levam ao consumo impulsivo pode ser ainda mais decisivo para a saúde financeira.

Vale a pena fazer um exercício simples antes de qualquer compra relevante: "Estou adquirindo isso porque realmente preciso ou porque quero aliviar uma emoção?" A resposta nem sempre será confortável, mas costuma ser reveladora.

Outro ponto pouco discutido é que dar valor ao dinheiro não significa ser avarento. Significa reconhecer o tempo, o esforço e a energia investidos para conquistá-lo. Quando essa consciência aumenta, o consumo deixa de ser automático e passa a ser uma escolha.

Construir uma relação saudável com o dinheiro também significa permitir-se gastar com aquilo que faz sentido, sem culpa, desde que isso esteja alinhado com a realidade financeira e com os próprios objetivos. O equilíbrio continua sendo o melhor investimento.

Nas triagens realizadas pelo Raio X Financeiro, nosso Programa de Análise de um Caso Real, um padrão chama atenção: pessoas com renda bastante diferente frequentemente apresentam o mesmo comportamento diante do dinheiro. Em muitos casos, o problema não está na capacidade de ganhar, mas na forma como decisões financeiras são influenciadas por emoções como ansiedade, necessidade de recompensa imediata ou medo do futuro

Desafio da semana: antes de realizar sua próxima compra não essencial, espere 24 horas. Se, depois desse tempo, ela continuar fazendo sentido para sua vida — e para o seu orçamento — talvez seja uma boa decisão.

Caso contrário, você provavelmente economizou mais do que dinheiro: ganhou consciência sobre sua própria relação com ele.

Pensem nisso! Até a próxima. Ana Alves- @anima.consult

*Este texto reflete, exclusivamente, a opinião do autor.