Vojvoda quebra novo tabu com o Fortaleza; veja lista de marcas

O técnico argentino Juan Pablo Vojvoda se tornou uma figura histórica no Fortaleza. No Pici desde 2021, soma marcas históricas e tabus quebrados no comando do clube. O último foi no sábado (19), com a 1ª vitória tricolor contra o Internacional, no Beira-Rio, no Rio Grande do Sul.

Nos 104 anos de fundação, o time cearense nunca tinha vencido em solo gaúcho. A marca foi alcançada no triunfo por 1 a 0, com gol de pênalti de Thiago Galhardo, pela 20ª rodada da Série A de 2023.

O Diário do Nordeste lista os tabus quebrados nessa trajetória entre Vojvoda e Fortaleza. O técnico tem contrato até o fim de 2024.

Tabus quebrados por Vojvoda no comando do Fortaleza

2º técnico com mais jogos pelo Fortaleza: 176

Primeira vitória da história do Fortaleza na Argentina ao superar o San Lorenzo-ARG (2023)

Internacional: primeira vitória da história do clube no Beira-Rio (2023)

Coritiba: primeira vitória da história do clube no Paraná (2023)

Primeira vitória da história do Fortaleza no exterior ao superar o Alianza Lima-PER (2022)

Primeiro clube que evitou rebaixamento após ser lanterna no 1º turno do Brasileirão (2022)

Cuiabá: venceu pela primeira vez fora de casa (2022)

Flamengo: encerrou tabu de 18 anos do rival sem triunfo fora de casa (2022)

Atlético-GO: venceu o rival pela primeira vez na história da Série A (2022)

América-MG: venceu o rival fora de casa pela primeira vez na história da Série A (2022)

Santos: venceu o rival fora de casa pela primeira vez na história (2022)

Primeiro clube nordestino com vaga na Libertadores por dois anos consecutivos (2021-2022)

Melhor desempenho na história do 1º turno do Brasileirão de um clube do Nordeste (2021)

Melhor campanha da história do Fortaleza na Copa do Brasil, com a semifinal (2021)

Campeão invicto do Campeonato Cearense, encerrando tabu de 53 anos (2021)

Atlético-MG: encerrou tabu de 15 anos sem vencer fora de casa (2021)

Corinthians: encerrou tabu de 16 anos sem vencer o adversário (2021)

São Paulo: venceu o rival pela primeira vez fora de casa (2021)

Palmeiras: encerrou tabu de 16 anos do rival sem triunfo fora de casa (2021)

Sport: venceu o rival pela primeira vez fora de casa (2021)