Velhos conhecidos do futebol cearense brilham em classificação histórica do América-MG; veja lista

O América-MG segue fazendo história na Libertadores de 2022. Nesta terça-feira (15), o Coelho eliminou o Barcelona de Guayaquil-EQU nos pênaltis, fora de casa, e se garantiu na fase de grupos, na 1ª participação do time no torneio. Em campo, o brilho de velhos conhecidos do futebol cearense.

A lista começa pelo banco de reservas, com o técnico Marquinhos Santos. O profissional acumulou passagens pelo Fortaleza entre 2016 e 2017, vencendo o Campeonato Cearense no primeiro ano.

Conhecidos do futebol cearense no América-MG

TEC - Marquinhos Santos (42): comandou o Fortaleza entre 2016 e 2017, vencendo um título estadual.

GOL - Jailson (40): defendeu o Ceará entre 2013 e 2014, vencendo um título estadual.

LAD - Eduardo (35): defendeu o Ceará entre 2020 e 2021, conquistando a Copa do Nordeste.

VOL - Juninho (35): atuou por Ceará e Fortaleza, vencendo o Estadual uma vez por cada clube.

ATA - Wellington Paulista (38): atuou no Fortaleza por três anos e venceu Estadual (3x) e Nordestão.

ATA - Felipe Azevedo (35): atuou no Ceará por três anos e venceu um título estadual.

ATA - Rodolfo (29): atuou pelo Fortaleza no ano de 2018 e marcou o gol do título da Série B.

No elenco, os personagens se acumulam. O goleiro Jailson, eleito o melhor do confronto e herói com uma penalidade defendida, atuou pelo Ceará em 2013 e 2014, sendo negociado com o Palmeiras.

No momento das cobranças, o Coelho largou na frente com Wellington Paulista, atacante de 38 anos que teve destaque e foi campeão pelo Fortaleza, somando 42 gols. Felipe Azevedo, identificado com a torcida alvinegra, também converteu a batida: passou por Porangabuçu durante três momentos.

No fim, a classificação foi selada com Juninho ‘Valoura’, em penalidade decisiva. O volante chegou ao América-MG em 2021 e acumula momentos como titular tanto por Ceará como pelo Fortaleza.

Saiba como foi a disputa de pênalti do América-MG: