A Copa do Mundo de 2026 é histórica pela presença de 48 seleções, o maior número já registrado em um Mundial. Assim, em campo, um desfile de talentos, mas também de uniformes, tradição e muita cor. Diante disso, o time do Jogada elegeu as 10 camisas mais bonitas da competição. A opinião é subjetiva, mas envolveu critérios estéticos como os tons adotados nos materiais. Veja abaixo as selecionadas, com a Seleção Brasileira presente também no Top-10. No ranking por região, a Europa aparece na frente, com quatro indicadas, enquanto Ásia e América do Sul possuem duas equipes cada. A América do Norte e a América Central, com um, fecham a lista. Top-10 das camisas mais bonitas da Copa do Mundo de 2026 10. Noruega [render name="Noruega" contentId="7.5353511"] 9. Coreia do Sul [render name="Coreia do Sul" contentId="7.5353512"] 8. Brasil [render name="Seleção Brasileira" contentId="7.5353513"] 7. Espanha [render name="Espanha" contentId="7.5353514"] 6. México [render name="México" contentId="7.5353515"] 5. Japão [render name="Japão" contentId="7.5353518"] 4. Escócia [render name="Escócia" contentId="7.5353519"] 3. Colômbia [render name="Seleção da Colômbia" contentId="7.5353520"] 2. Alemanha [render name="Alemanha" contentId="7.5353521"] 1. Curaçao [render name="Curaçao" contentId="7.5353507"]