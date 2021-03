Troca de jogadores, Lisca e contrato longo: os trunfos do Ceará para contratar o zagueiro Messias

A diretoria do Ceará formalizou uma proposta de compra para o zagueiro Messias, do América-MG. A informação foi divulgada pelo GloboEsporte.com e confirmada pelo Diário do Nordeste.

O objetivo é assinar em definitivo com o atleta, em contrato de dois anos - no mínimo. Com 26 anos, o defensor é avaliado como um dos principais ativos do mercado e próximo do auge técnico.

Na negociação, o Vovô aposta na bola relação com o técnico Lisca, atualmente no Coelho, para encaminhar o acerto. O time enviou uma lista ao treinador e pode emprestar até dois jogadores.

Vale ressaltar que o time mineiro conseguiu o empréstimo do atacante Leandro Carvalho, um pedido do comandante atendido pelo Ceará. Assim, os contatos atravessam diretamente a gestão dos dois clubes.

Legenda: Lisca é treinador do América Mineiro e subiu o time para a Série A 2021 Foto: Foto: Divulgação/América

No planejamento, há disposição para investir receita na aquisição dos direitos econômicos de Messias, em composição que agrada o América-MG. O principal entrave é a concorrência do Bahia, que fez oferta.

O Coelho deve sinalizar a proposta escolhida nos próximos dias. Logo depois é desenvolvido um contato mais detalhado com o staff do jogador. Na equipe cearense, o defensor é próximo do goleiro João Ricardo, recém-chegado ao time e ex-companheiro de América-MG.

O contrato do zagueiro é até o fim de 2022. Formado nas categorias de base do clube, ganhou as primeiras oportunidades em 2015. Destaque na conquista da Série B de 2020, encerrou a temporada com 46 partidas e três gols marcados.