Rick cresce no Ceará e pede mais espaço no time com artilharia na Série A; veja números

O atacante Rick é o artilheiro do Ceará na Série A do Brasileiro de 2021. Formado na base alvinegra, o atleta soma quatro gols em 11 rodadas. Com 21 anos e sem o status de titular, se tornou o protagonista ofensivo alvinegro e balançou as redes em quatro partidas: Grêmio, Cuiabá, Fortaleza e Corinthians.

Nos três primeiros jogos, teve participação na pontuação, seja ampliando o placar ou empatando. Dentre os extremos, apesar de ficar somente 44 minutos em campo (por média), lidera o número de dribles realizados (23) e a precisão dos passes (87,05%).

Artilheiros do Ceará na Série A:

Rick: 4

Cléber: 2

Gabriel Lacerda: 2

Jorginho: 2

Lima: 2

Jael: 1

Kelvyn: 1

Vina: 1

Wendson: 1

Por isso, o destaque é pela característica agressiva oferecida. Rápido e forte no 1x1, tem a capacidade individual como trunfo, apesar da necessidade de aprimorar a última definição do lance.

Rick entre os atacantes do Ceará na Série A (SofaScore):

1º - Gols (4)

1º - Dribles realizados (23)

1º - Acerto no passe (87,05%)

5º - Finalizações (17)

4º - Disputas de bola vencida (51)

A ausência da melhor forma dos principais nomes do clube também permite a valorização. No sistema 4-2-3-1, Rick agrega a profundidade, aspecto desejado com a chegada de Erick e Airton.

No Brasileirão, o Ceará deve ser um time mais criativo - em equilíbrio buscado para a solidez defensiva existente. No entanto, Rick pede espaço e maior minutagem diante da concorrência atual.

Números de Rick na Série A de 2021 (SofaScore):