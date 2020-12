Ranking: confira valores de Ceará, Fortaleza e dos principais clubes brasileiros

O futebol cearense atravessa um momento de ascensão. Com gestões responsáveis, apoio das torcidas e títulos recentes, Ceará e Fortaleza alavancaram espaço no cenário nacional. O impacto reside no reconhecimento dos representantes estaduais da Série A do Campeonato Brasileiro e se reflete no crescimento da infraestrutura.

Em relatório da Sports Value, as equipes estão entre as mais valiosas do Nordeste e do Brasil. O documento tem dados de outubro e conclui: os 30 principais times do país representam montante de R$ 25,1 bilhões.

O cálculo analisa os clubes através de patrimônio físico, dinheiro no banco, contas a receber, direitos econômicos dos atletas, direitos esportivos de campeonatos e até o valor da marca - um dado variável. Os valores foram divulgados através do blog do jornalista Cassio Zirpoli.

Em tempo: o Ceará tem valor de R$ 259 milhões, e o Fortaleza de R$ 254 milhões. No eixo regional, ficam atrás dos pernambucanos Santa Cruz (Série C) e Náutico (Série B), por exemplo, pela valorização dos estádios próprios dos times, Arruda e os Aflitos, respectivamente. O elemento entra no saldo final do estudo.

Legenda: Ranking dos valores dos principais clubes do Nordeste Foto: reprodução / Cassio Zirpoli

Detalhe do Ceará (23º no Brasil e 5º no Nordeste)

“O clube evoluiu em sua gestão nos últimos anos e cresceu em receitas, especialmente com sócios. Seus custos anuais com futebol são de R$ 91 milhões e suas dívidas são controladas. O clube não tem muitos ativos. A sua força está na sua torcida, que reflete na sua marca. Houve ainda a valorização de seu plantel de jogadores.”

A divisão dos R$ 259 milhões:

44% – Jogadores (113,9 mi)

31% – Valor da marca (80,2 mi)

19% – Direitos esportivos (49,2 mi)

6% – Ativo (15,5 mi)

Detalhe do Fortaleza (24º no Brasil e 6º no Nordeste)

“O clube também evoluiu em sua gestão nos últimos anos, com controle nas dívidas e aumento de receitas. Os custos com futebol do clube são de R$ 86 milhões anuais. O clube também não tem muitos ativos, com sua força na marca e valorização de seus jogadores.”

A divisão dos R$ 254 milhões:

39% – Jogadores (99,0 mi)

32% – Valor da marca (81,2 mi)

20% – Direitos esportivos (50,8 mi)

9% – Ativo (22,8 mi)

A avaliação econômica dos clubes em 2020