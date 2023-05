Palmeiras x Fortaleza: o peso do confronto na Copa do Brasil

O Fortaleza enfrenta o Palmeiras nas oitavas de final da Copa do Brasil de 2023. É fato: será o maior desafio do time de Vojvoda no primeiro semestre da atual temporada. No embate eliminatório, o favoritismo é todo da equipe paulista, que chega com um elenco mais robusto e candidato ao título.

Com um dos maiores investimentos do Brasil, o Palmeiras retomou o protagonismo na América do Sul desde a chegada do português Abel Ferreira, totalizando oito títulos. Ao todo, foram quatro taças muito significativas: Libertadores (2020-2021), Brasileirão (2022) e também Copa do Brasil (2020).

Em 2023, com um coletivo forte, equilibrado e organizado, a invencibilidade é de 11 partidas no momento. No gramado sintético do Allianz Parque, se apresenta como um mandante forte e acumula resultados positivos, se tornando, dos 16 times classificado ao mata-mata, o oponente mais qualificado.

Legenda: Ao classificado na Copa do Brasil, a premiação total será de R$ 3,3 milhões Foto: Mateus Lotif / Fortaleza

O contexto retrata o peso do confronto. O Fortaleza também se fortaleceu, conquistou o Estadual e participou de Copa do Brasil, Copa do Nordeste, Libertadores, Sul-Americana e Brasileirão. Assim, foi testado, tem um panorama tático definido, 13 jogos invictos (incluindo na Série A) e um trabalho consolidado no Brasil.

A disputa será de 180 minutos. O duelo de ida é nesta quarta-feira (17), às 19h, fora de casa, com um objetivo principal: tentar se manter vivo para a volta, que será realizada na quarta (31), às 19h, na Arena Castelão. Ao classificado, premiação milionária é de R$ 3,3 milhões.

Vojvoda x Abel

Legenda: Vojvoda e Abel Ferreira comandam Fortaleza e Palmeiras em duelo inédito na Copa do Brasil. Foto: Thiago Gadelha/SVM e Cesar Greco/Palmeiras

Os técnicos estrangeiros se enfrentaram quatro vezes na história, com Fortaleza x Palmeiras. Em todos os casos, as partidas foram válidas pela Série A. E Vojvoda leva a vantagem.

Ao todo, foram duas vitórias do argentino, um empate e um triunfo do português. O resultado do Verdão foi logo no último duelo: em 2022, ganhou por 4 a 0 no Allianz Parque, quando sacramentou a conquista do Brasileirão. O detalhe: os profissionais possuem o trabalho mais longevo na 1ª divisão nacional.

Histórico de Vojvoda x Abel Ferreira no futebol brasileiro

Palmeiras 4x0 Fortaleza - Série A de 2022

Fortaleza 0x0 Palmeiras - Série A de 2022

Fortaleza 1x0 Palmeiras - Série A de 2021

Palmeiras 2x3 Fortaleza - Série A de 2021