IFFHS divulga ranking mundial de clubes; confira posições de Ceará e Fortaleza

A Federação Internacional de Histórias e Estátisticas (IFFHS) atualizou o ranking mundial de clubes de futebol na última terça-feira (13), com Ceará e Fortaleza na lista. Únicos representantes cearense citados, as equipes são parte de um grupo com 295 agremiações, que incluem instituições gigantes do continente europeu.

No âmbito geral, tanto Vovô como o Leão perderam posições, se comparado com 2022. O Fortaleza estava em 37º e caiu para 44º, com 158 pontos. No escopo, o time tricolor aparece na frente de equipes como Fluminense (49º), Corinthians (58º), Boca Juniors-ARG (61º) e Chelsea (62º).

O Ceará foi de 85º para 187º, com 86 pontos, em uma descida maior por conta do rebaixamento à Série B. A pontuação é a mesma de clubes tradicionais como Peñarol-URU, Atalanta-ITA e Aston Villa-ING. O Vovô está na frente do América-MG (248º), que segue na 1ª divisão nacional.

Na análise, o IFFHS analisa o histórico recente das equipes e o peso das competições disputadas, sendo um dos principais ranking de clubes do futebol mundial. A presença de Ceará e Fortaleza é importante também para uma visibilidade das instituições no cenário global, com valorização das marcas.

Ranking de clubes da IFFHS atualizado (2023)

1º - Real Madrid (Espanha) - 313 pontos

2º- Manchester City (Inglaterra) - 279 pontos

3º - Flamengo (Brasil) - 278 pontos

4º - Benfica (Portugal) - 257 pontos

5º - Inter de Milão (Itália) - 249 pontos

6º - Al-Ahly (Egito) -237 pontos

7º - Manchester United (Inglaterra) - 230 pontos

8º - Porto (Portugal) - 227 pontos

9º - Napoli (Itália) - 225 pontos

10º - Bayern de Munique (Alemanha) - 219 pontos

44º - Fortaleza (Brasil) - 158 pontos

187º - Ceará (Brasil) - 86 pontos

Clubes brasileiros presentes no ranking da IFFHS (2023)

3º - Flamengo (Brasil) - 278 pontos

11º - Palmeiras (Brasil) - 209 pontos

13º - São Paulo (Brasil) - 186 pontos

26º - Athletico-PR (Brasil) - 182 pontos

32º - Internacional (Brasil) - 168 pontos

35º - Atlético-MG (Brasil) - 164,5 pontos

44º - Fortaleza (Brasil) - 158 pontos

49º - Fluminense (Brasil) - 154 pontos

58º - Corinthians (Brasil) - 145 pontos

90º - RB Bragantino (Brasil) - 124 pontos

105º - Botafogo (Brasil) - 158 pontos

125º - Santos (Brasil) - 106 pontos

138º - Goiás (Brasil) - 102 pontos

161º - Atlético-GO (Brasil) - 92 pontos

187º - Ceará (Brasil) - 86 pontos

248º - América-MG (Brasil) - 72 pontos