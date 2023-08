IFFHS divulga ranking de clubes da América do Sul com o Fortaleza no Top-20; veja lista

A Federação Internacional de Histórias e Estatísticas (IFFHS) atualizou o ranking de 20 melhores clubes da América do Sul, com o Fortaleza na lista. No momento, o time de Vojvoda participa da Série A do Brasileiro e também da Copa Sul-Americana, onde disputa as quartas de final da competição.

No âmbito geral, o Leão está em 12º, com 153 pontos. No escopo, o time tricolor aparece na frente de equipes como Fluminense (13º), Atlético-MG (14º), Boca Juniors-ARG (16º) e Estudiantes-ARG (18º).

O top-3 no continente é composto por Flamengo, Independiente Del Valle-EQU e Palmeiras, respectivamente. Na análise, o IFFHS analisa o histórico recente das equipes e o peso das competições disputadas, sendo um dos principais ranking de clubes do futebol mundial. A presença do Leão é importante para visibilidade da instituição.

Ranking da IFFHS de clubes da América do Sul atualizado (2023)

Flamengo: 288 pontos Independiente Del Valle (Equador): 208 pontos Palmeiras: 193 pontos São Paulo: 192 pontos Athletico-PR: 179 pontos Millonarios (Colômbia): 179 pontos Internacional: 165 pontos Independiente Medellín (Colômbia): 164 pontos Botafogo: 160 pontos Corinthians: 159 pontos Libertad (Paraguai): 157,5 pontos Fortaleza: 153 pontos Fluminense: 152 pontos Atlético-MG: 150,5 pontos Olímpia (Paraguai): 149,5 pontos Boca Juniors (Argentina): 144 pontos Atlético Nacional (Colômbia): 142 pontos Estudiantes (Argentina): 140,5 pontos Cerro Porteño (Paraguai): 139 pontos Nacional (Uruguai): 138,5 pontos