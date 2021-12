Hulk é o artilheiro do futebol brasileiro em 2021; Top-5 de goleadores tem Olávio e Ciel

Com o fim da temporada de 2021, o futebol brasileiro conheceu os maiores artilheiros do ano. O Top-5 da lista tem Hulk, do Atlético-MG, como o principal goleador, com 36 gols - o atleta foi campeão brasileiro e da Copa do Brasil pelo Galo. Mas há também velhos conhecidos do torcedor cearense no roteiro, como Olávio (Atlético-CE) e Ciel (Salgueiro).

Vale ressaltar que o levantamento incluiu partidas de competições iniciadas em 2020 que foram encerradas no ano vigente por conta da pandemia de Covid-19. Os dados foram compilados pelo ge.

Em 2020, por exemplo, o atacante com mais bolas na rede foi Diego Souza, do Grêmio, com 28. Na temporada atual, o atacante surge no Top-4 com 24 ao lado de Dellatorre (CSA) e Wallyson (ABC).

Últimos artilheiros do futebol brasileiro:

2020 - Diego Souza (Grêmio): 28 gols

2019 - Gabigol (Flamengo): 43 gols

2018 - Gustavo (Fortaleza): 30 gols

2017 - Henrique Dourado (Fluminense): 32 gols

2016 - Robinho (Atlético-MG): 25 gols

2015 - Ricardo Oliveira (Santos): 37 gols

2014 - Magno Alves (Ceará): 37 gols

2013 - Hernane (Flamengo): 36 gols

2012 - Neymar (Santos): 43 gols

2011 - Leandro Damião (Internacional): 38 gols

Na elite do futebol brasileiro, os demais atletas de 2021 com mais gols são Gabigol (Flamengo), com 34, e Gilberto (Bahia), com 26. Já das demais divisões do Campeonato Brasileiro e das ligas regionais, surgem ainda Joãozinho (Nova Venécia-ES), com 26, e Léo Gamalho (Coritiba), com 23.

Principais goleadores do Brasil na temporada 2021