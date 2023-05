Fortaleza segue 100% na Sul-Americana, garante vaga, prêmio e pode focar na Série A

O Fortaleza está classificado ao mata-mata da Copa Sul-Americana. Vaga conquistada com vitória grandiosa contra o San Lorenzo-ARG, por 3 a 2, na Arena Castelão, nesta quarta-feira (24). Um resultado que chega pela insistência, conquistado com pênalti de Pikachu aos 50 do 2º tempo, mas que traz lições ao sistema defensivo. No fim, o time de Vojvoda ganha moral, confiança e segue 100%.

O placar é essencial no presente, mas também fundamental para o futuro. Após cinco jogos sem vitória, pode ser o início de um novo ciclo, uma reação em 2023. A longo prazo, a certeza de que os jogos restantes na Sula, com Palestino-CHI e Estudiantes de Mérida-VEN, fora de casa, podem servir para descanso e foco na Série A.

No jogo aberto, a equipe mostrou o poder ofensivo, com Silvio Romero brilando no 1º tempo, assim como boas movimentações de Pochettino e Zé Welison no meio-campo. O contraponto foi a defesa, muito vulnerável: nos lados, o time não teve solidez, sofrendo muito também na bola aérea adversária, que resultou nos dois gols.

O empate, inclusive, não existiu devido à grande defesa de João Ricardo, em cabeceio de Vombergar. O Leão venceu, mas sofreu muito, e foi coroado pelo volume nos minutos finais: a persistência foi o mérito leonino.

Premiação milionária

Com 12 pontos, o Fortaleza está na 1ª posição do Grupo H da Copa Sul-Americana. Se terminar na 2ª posição, avança para o playoff, quando o adversário será um dos times que ficaram na 3ª posição da fase de grupos da Libertadores. Já se ficar na liderança, se classifica direto às oitavas, quando encara um clube após sorteio.

No primeiro caso, a premiação da Conmebol é de US$ 500 mil (cerca de R$ 2,4 milhões) - que já está certo. Já para as oitavas, se ficar na liderança - que pode ser confirmada se o Estudiantes de Mérida-VEN empatar com Palestino-CHI - o valor recebido em prêmio total será de US$ 550 mil (aproximadamente R$ 2,7 milhões).

VALORES DA COPA SUL-AMERICANA DE 2023

Fase de grupos: US$ 900 mil (R$ 4,4 milhões) + US$ 100 mil (R$ 490 mil) por vitória

Playoff: US$ 500 mil (R$ 2,4 milhões)

Oitavas: US$ 550 mil (R$ 2,7 milhões)

Quartas: US$ 600 mil (R$ 2,9 milhões)

Semifinal: US$ 800 mil (R$ 3,9 milhões)

Vice-campeão: US$ 2 milhões (R$ 9,8 milhões)

Campeão: US$ 5 milhões (R$ 24,7 milhões)

Sequência em casa

Legenda: Silvio Romero participou bem do Fortaleza contra o San Lorenzo-ARG Foto: Kid Júnior / SVM

O Fortaleza iniciou a maratona na Arena Castelão com a vitória contra o San Lorenzo-ARG, pela Sul-Americana. Na sequência, terá ainda três confrontos: Vasco (Série A), Palmeiras (Copa do Brasil) e o Bahia (Série A).

A possibilidade de atuar diante do torcedor é importante, a atmosfera auxilia, e chegar nos demais embates em alta será essencial para transferir o foco ao Brasileirão, quando pode retomar a briga no topo. A classificação na Sula, caso se confirme nas oitavas, também retira duas datas extras, que seriam destinadas aos playoffs.

Próximos jogos do Fortaleza

27.05 - Fortaleza x Vasco | 16h, na Arena Castelão (Série A)

31.05 - Fortaleza x Palmeiras | 19h, na Arena Castelão (Copa do Brasil)

03.06 - Fortaleza x Bahia | 16h, na Arena Castelão (Série A)