Fortaleza muda estratégia nas categorias de base e investe em promessas no Sub-20; veja lista

A diretoria do Fortaleza definiu uma nova estratégia para as categorias de base em 2023. Além de trabalhar no processo de lapidar e promover a transição de talentos, o clube também se mostrou mais agressivo no mercado e buscou a contratação de joias do mercado nacional e internacional.

A ideia é captar promessas com um estágio avançado de desenvolvimento, com maior projeção da ascensão para o time principal. No fim, o investimento pode ser menor, quando se busca por um jovem talento para o profissional.

Nesse perfil, a gestão realizou quatro contratações principais dentro dessa categoria: o meia Daniel (18 anos), ex-Joinville; o meia venezuelano Kervin Andrade (18 anos), ex-La Guaira-VEN; o meia Kauan (18 anos), ex-Goiás; e o atacante Ryan Luca (20 anos), que estava no Flamengo.

Legenda: O meia venezuelano Kervin Andrade chegou e virou titular do Sub-20 do Fortaleza Foto: João Moura / Fortaleza

No caso de Kauan, o Fortaleza desembolsou R$ 2,4 milhões para a aquisição dos direitos econômicos. Já Kervin Andrade, que é tido como um dos mais promissores da Venezuela, chegou via empréstimo até julho de 2024.

Assim, a gestão amplia o nível técnico da base e se firma em um novo cenário de mercado. Em paralelo, segue trabalhando na evolução das revelações do CT Ribamar Bezerra, em Maracanaú. Hoje, Kauan está integrado ao profissional e participa das atividades, assim como o goleiro Bruno Guimarães e o meia Amorim, crias do Leão.

Na última sexta-feira (11), inclusive, o Fortaleza anunciou a contratação do colombiano Jeison Salazar como novo Coordenador de Desenvolvimento Individual do Clube. Integrado ao Departamento de Inteligência da base, chega com a missão de potencializar os ativos ao lado das comissões técnicas das categorias Sub-13 e Sub-20.