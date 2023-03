Fortaleza garante receita na Sul-Americana e ainda pode ganhar bônus; veja valores

O Fortaleza disputará a Copa Sul-Americana de 2023. Após a eliminação na Libertadores, o time cearense herdou uma vaga na fase de grupos do outro torneio da Conmebol. E a participação garantiu uma receita milionária aos cofres tricolores: US$ 900 mil (cerca de R$ 4,7 milhões).

O valor é importante para o planejamento financeiro do clube, que estipulou ganho de R$ 15 milhões com competições internacionais. Apenas com a passagem pela equipe leonina na Libertadores, o time já conquistou US$ 1,1 milhão (cerca de R$ 5,7 mi) com os avanços à 2ª e 3ª etapas.

Ao todo, são R$ 10,4 milhões com os dois torneios até o momento. E na fase de grupos, o Fortaleza ainda pode ganhar um bônus concedido pela Conmebol. O regulamento prevê US$ 100 mil (R$ 525 mil) por cada vitória - como são seis jogos, pode ser até US$ 600 mil (cerca de R$ 3,1 mi).

Por isso, a Sula é fundamental esportivamente e também no âmbito econômico. O sorteio será no dia 27 de março, segunda-feira, e o clube não pode encarar nenhum time brasileiro na fase de grupos.

O Fortaleza estará no Pote 4 da Sul-Americana, que receberá times dos Potes 1, 2 e 3. Se ficar na liderança da chave, avança às oitavas de final e ganha mais US$ 550 mil (cerca de R$ 2,9 milhões).

Caso fique na vice-liderança, disputará um playoff com um adversário eliminado da Libertadores - que tenha ficado na 3ª posição de um grupo. Nesse caso, o bônus será de US$ 500 mil (R$ 2,6 mi).

Com o novo regulamento, a Conmebol estima um aumento de 30% na premiação referente a 2022. O prêmio total é de US$ 77,8 milhões (aproximadamente R$ 408,45 milhões). Confira tudo abaixo:

Valores da Copa Sul-Americana de 2023

Fase de grupos : US$ 900 mil (R$ 4,7 milhões) + US$ 100 mil (R$ 525 mil) por vitória

: US$ 900 mil (R$ 4,7 milhões) + US$ 100 mil (R$ 525 mil) por vitória Playoff: US$ 500 mil (R$ 2,6 milhões)

US$ 500 mil (R$ 2,6 milhões) Oitavas : US$ 550 mil (R$ 2,9 milhões)

: US$ 550 mil (R$ 2,9 milhões) Quartas : US$ 600 mil (R$ 3,2 milhões)

: US$ 600 mil (R$ 3,2 milhões) Semifinal : US$ 800 mil (R$ 4,2 milhões)

: US$ 800 mil (R$ 4,2 milhões) Vice-campeão : US$ 2 milhões (R$ 10,5 milhões)

: US$ 2 milhões (R$ 10,5 milhões) Campeão: US$ 5 milhões (R$ 26,25 milhões)

