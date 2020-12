Em seis dias, Ceará vende 7 mil peças da camisa Sertão Alvinegro; veja faturamento

O Ceará conseguiu ampliar a relação com o torcedor através da marca própria Vozão. O último lançamento de uniforme, o 'Sertão Alvinegro', por exemplo, externa o case de sucesso do investimento do clube e teve boa recepção no mercado. Desde o começo das vendas, na terça-feira passada (22), foram comercializadas 7.000 unidades.

Logo, em seis dias, o faturamento médio superou R$ 1,5 milhão. É evidente que há custos na produção e distribuição do material, mas o índice tem impacto significativo nos cofres do Vovô.

Com demanda em alta, a confecção foi acelerada, ampliando a distribuição de novas peças em estoques de lojas físicas e também e-commerce. Vale ressaltar que o Ceará controla todo o processo da marca própria, em movimento de internacionalização dos mecanismos no fim de 2019.

Assim, se tornou o responsável pela distribuição do material esportivo, como logística e demais etapas. A Coluna apurou que a camisa estava no calendário estratégico planejado para 2020 e, apesar da pandemia de Covid-19, seguiu como aposta de vendas. O cumprimento dos prazos é fruto do alinhamento de setores como Comercial, Marketing e a fornecedora das camisas.

O 'Sertão Alvinegro' é o 4º uniforme do plantel e foi lançado para disputada da Copa do Nordeste de 2021. Para a reta final do ano, o Ceará também lançou a camisa de Réveillon e estima comercialização de peças para academia - linha fitness - com a marca Vozão.