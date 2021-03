Saber identificar alternativas é questão de hábito

No esporte e na vida pensamentos negativos geram resistências físicas e mentais, estas que prejudicam enomermente nossa evolução e desempenho.

Quando olho o dia a dia de nossa nação, vejo correntes polarizadas que se atacam e que culminam com rompimento de laços de amizade e convivência de anos. Vivemos numa sociedade que exala ódio, que é destilado por formas de pensar divergentes.

Pessoas são "canceladas" (deixadas de lado, são jogadas para escanteio e passam a ser identificadas e julgadas por um ato, frase ou palavra que expressaram, que muitas vezes não condizem com a imagem e atos que até então apresentavam), palavra muito usada nestes tempos, quando se fala ou se pratica o mal ao próximo, sem ter consciência de que as mudanças começam a partir do seu próprio eu.

O pensamento negativo certamente levará ao fracasso. Pense em coisas boas e veja o lado positivo, dessa forma terá êxito no que se propõe em desenvolver e ser.

Seria muito fácil de minha parte reclamar das circunstâncias que cercam a minha equipe no NBB desde o início do nosso trabalho nesta temporada de 2020/2021. Nos falta material para executarmos o nosso trabalho, temos carência de equipamentos básicos e que são essenciais para a boa performance e progresso de um time, além disso existem também diversas dificuldades para sobrevivermos neste planeta, que são inerentes ao momento pandêmico em que vivemos.

Porém, sempre procuro achar alternativas e possibilidades que identifico ao meu redor, além de enxergar o que há de positivo para substituir a carência de recursos e logística que interferem no nosso trabalho.

Sou um esportista que vê o lado positivo em qualquer resultado, propiciando a germinação manancial de coisas boas, que brotam. Com isso dou e colho amor, com solidariedade, generosidade e afeto.

Além de estimular meus comandados procuro direcionar o olhar deles para si mesmo, como um olhar para o espelho. Dessa forma cada atleta pode afirmar que sua autoimagem é forte e desafiadora e, dessa forma, ele pode acreditar em si e no voltar seu pensamento para a positividade.

Se você tem filhos, dê-lhes muito amor, mostre imagens bonitas e inspiradoras, apresente trabalhos artísticos, livros clássicos e outros que têm a ver com suas características pessoais e pronuncie frases positivas no decorrer da vida.

Ao longo do crescimento deles, você poderá notar que serão pessoas mais seguras e tranquilas pelo fato de serem sempre amadas e direcionadas para caminhos férteis e humanos.

No meu trabalho de gestão de pessoas, sempre uso a sinceridade para encorajá-las nos seus afazeres. Reconheço os seus pontos fortes e elogio com frequência suas atitudes, gestos e jogadas.

Sempre é possível encontrar uma frase ou palavra que tenha um conceito voltado para o bem, para, dessa forma, se expressar para quem está atento e aberto ao horizonte em busca da evolução, do lado bom e humano da vida.

Para transformar toda negatividade que está presente hoje em dia, lembre-se de que a moeda tem dois lados. Em momentos em que meus atletas profissionais passam por fases de negatividade, dirijo-me a eles e mostro, mesmo que estejamos passando por fases difíceis, o quão importante eles são e como gosto e tenho afeto por eles.

Ao passarmos por etapas duras peço que enxerguem o lado bom de uma situação delicada e difícil. Pergunto a eles: “Como posso lhes ajudar?”

Olhe para dentro de si e mude agora o que não te faz bem e o que é negativo. Extraia o amor que tem dentro de você para que mudanças aflorem e aconteçam.

*Esse texto reflete, exclusivamente, a opinião do autor.