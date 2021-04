Qual é o seu objetivo?

Como acreditar no seu potencial e se transformar? É preciso ter fé para trazer o lado positivo para você e para os outros!

Sim, acredito totalmente que cada um tem um dom para colocar em prática. E quando a habilidade de cada indivíduo se junta em uma equipe, o trabalho é desempenhado de forma mais produtiva e traz resultados positivos e concretos.

A interconectividade do homem é impressionante, ele depende do outro, e a sua sobrevivência só é possível com a convivência coletiva. Sim, temos semelhanças com a forma de vida animal e vegetal, há um mimetismo e uma interdependência.

Ao falar sobre uma cadeia de produção material ou intelectual, é importante que cada elemento e pessoa estejam conectados e sincronizados para que o produto final tenha uma boa qualidade e acabamento.

Como exemplo, podemos citar uma equipe cinematográfica, ela é composta por roteiristas, câmeras, fotógrafos, diretores, produtores, cenógrafos, contrarregras, atores, figurantes, entre tantos outros profissionais envolvidos na produção de um filme.

Para que a história que vai na tela seja interessante, é importante que a qualidade da imagem seja boa, o enredo e a história sejam interessantes, o som, agradável; mas principalmente que haja harmonia e um bom relacionamento entre todos os profissionais da equipe, um filme bom não é resultado do trabalho de um só de ator.

Assim como na tela, podemos fazer o filme da nossa vida a cada dia, com erros, acertos, mas principalmente através do relacionamento saudável com as pessoas no lado pessoal e profissional.

Esta semana fiz palestras para o SESC- Fortaleza, falei sobre a importância da saúde física, mental e espiritual na nossa vida. Apresentei algumas maneiras de agir para atingirmos nossos objetivos e propósitos.

Não podemos acreditar e aceitar somente a nossa opinião, mas devemos, sim, estar abertos a escutarmos os diferentes pontos de vista sobre um mesmo assunto, mesmo que discordemos muitas vezes ou que tenhamos uma diferente forma de pensar e agir em relação a determinado assunto, hoje em dia é raro encontrar quem escute e observe o outro sem fazer julgamentos.

Para exercer e viver uma democracia, é preciso estar aberto às diferentes formas de viver e pensar, isso traz saúde mental e também questionamentos que podem enriquecer a história e o conhecimento de diversos indivíduos.

Vivemos diferentes realidades, mas deveríamos conviver de forma cívica, mesmo havendo discordâncias e dissonâncias. O autoritarismo rompe uma sociedade, corroí os indivíduos e gera conflitos que desencadeiam guerras, portanto sejamos democráticos.

Definir um objetivo facilita o desenvolvimento das etapas necessárias para se alcançar o propósito almejado. Vivemos constantemente atentos ao que há por vir, mas, para que isso aconteça, precisamos focar e estar vivendo o agora, sem deixar de ter planos e metas.

Temos que buscar o nosso melhor todos os dias, não é fácil, mas só de ter a intenção e fazer um movimento em busca disso já estamos sendo bons. O crescimento e o desenvolvimento pessoal são constantes. O caminho percorrido e o tempo dedicado em busca do que queremos nos traz conhecimento e sabedoria. A história acontece enquanto estamos vivendo a busca pelos nossos sonhos.

A expressão: “Maria vai com as outras” não soa bem quando desejamos algo que seja democrático.

Ao ter força no seu pensamento, ao não adiar a execução de tarefas e ao se esforçar constantemente, terá conquistas positivas e grandes vitórias.

Ter coragem de expressar a sua opinião, mesmo que contrária à maioria dos componentes de um grupo é um ato de bravura e que ficará como uma reflexão para o grupo, são poucos os que expressam sua opinião, ou até que se pronunciam, poucos estão abertos para mudar de opinião, muitas vezes por orgulho ou interesse próprio, e não por discordância.

O que vale mais: o poder, o material e o dinheiro; ou vidas, produções artísticas, educacionais e criativas? O que tem mais valor para você?

Fazer tudo sempre igual, não ter opinião própria, ter vergonha e medo de se expressar, e simplesmente imitar o que o outro faz não te trará plenitude. Só se tem sucesso com muito esforço, com muita dedicação a si e ao seu trabalho, e também quando se leva à sério e se é constante.

Trabalhe o seu lado físico, mental e espiritual para dessa forma ter uma vida ritmada, positiva e conseguir alcançar os seus objetivos, tanto os individuais como os coletivos.

*Esse texto reflete, exclusivamente, a opinião do autor.