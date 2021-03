Não deixe para amanhã o que pode fazer hoje

No nosso dia a dia, não existe melhor momento que o de planejar, para definir o que faremos, e criar uma rotina de bons hábitos. É importante que, ao acordarmos, possamos desfrutar de alguns minutos para estabelecer os objetivos do dia.

Organizar e alinhar os nossos pensamentos nos ajuda a executar as nossas tarefas diárias. Ter disciplina faz com que os nossos afazeres se tornem prazerosos. Ao longo das horas do dia, o relógio mensura o tempo, e precisamos sincronizá-lo ao nosso relógio interior, que é o que organiza o nosso biorritmo e a nossa psique. Dessa forma, damos um sentido ao tempo e direcionamos nossas ações.

Tenho um atleta que chegou ao Ceará há oito anos, ele se chama Sualisson. Quando aportou em Fortaleza, já não era tão menino. Seu objetivo era ser jogador profissional de basquete. No esporte, e principalmente no basquetebol, é incomum iniciar a prática esportiva com mais de 15 anos e vir a se tornar um atleta profissional.

Hoje Sualisson está com 29 anos e é jogador profissional do FBC (Fortaleza Basquete Cearense). Através de seu esforço e dedicação diários, ele alcançou a plenitude espiritual e faz carreira na equipe do FBC; conquistou o que tanto almejava quando chegou à terra do Sol, há quase uma década. Já pensando no futuro e na aposentadoria da carreira de atleta, que é curta, Sualisson tem uma segunda profissão: também é barbeiro. Investiu na profissão e tem sua própria barbearia em Fortaleza, a S14 Barbearia, intitulada pela inicial de seu nome e pelo número da camisa do jogador.

Seja qual for a sua área de atuação você deve definir seus objetivos dia a dia a curto prazo, de forma clara e tangível. Dessa maneira, você ficará mais confiante, estará preparado para definir os objetivos de longo prazo, logo terá coragem para superar os medos, que muitas vezes nos paralisam, e alcançar objetivos maiores.

Quando os objetivos estão mais claros, o caminho é iluminado e traz o foco para seguirmos todo o percurso até que as metas definidas sejam concretizadas.

Para realizar qualquer coisa em nossas vidas, é importante que façamos com alegria e satisfação, para assim conquistarmos o que desejamos.

Quando consigo concluir uma meta que defini no meu trabalho, sinto um enorme prazer e sigo em busca de novos desafios. Viajo rumo a uma nova conquista, como um novo trabalho, que é otimizado por conta das realizações anteriores. As recompensas vindas de processos pelos quais passamos e tivemos êxito são o combustível para viver plenamente.

Olhe sempre com orgulho para as suas tantas realizações, mas não deixe de se concentrar no ponto principal, que é o caráter. Seja honesto consigo mesmo e, dessa forma, será honesto com o próximo.

Assim evoluímos diariamente! Não procrastine, realize o que tiver de realizar hoje!

Meu pai me dizia um ditado: “Não deixe para amanhã o que pode fazer hoje!”

*Esse texto reflete, exclusivamente, a opinião do autor.