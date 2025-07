Estou usando o meu 'domo de ferro' interno?

“Quando procurei ficar atenta no dar e receber, procurando deixar espaço para a reciprocidade, essas dores se foram”. Outra confessa que só curou sua gastrite quando descobriu que ela tinha a ver com suas mágoas e indigestões afetivas: “quando me afastei de relacionamentos tóxicos, me libertei de mágoas e ressentimentos através do perdão, pude me desintoxicar e tomar distância daquilo que estava azedando minha vida”.