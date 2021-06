Turfe: GP Magi Averaldo é destaque no Jockey Club Cearense

A disputa do tradicional Grande Prêmio Magi Averaldo, dia 19, nas raias do Jockey Club Cearense, terá a presença dos melhores corredores da raça Puro Sangue Inglês (PSI) do Nordeste.

Estrelas do Derby Club Sobralense e Jockey Club de Pernambuco estarão em disputa com os fortes rivais cearenses. O GP Magi Averaldo chega a sua sétima edição, promovida pelos filhos Giovanni e Dante Magi, como o saudoso pai, são amantes de corridas de PSI.

A programação terá homenagens e provas inéditas, como uma penca especial, em 600 metros. O GP Magi Averaldo terá percurso de 2.200 metros, com cinco animais inscritos, no mesmo nível de campeões. Dentre as provas, GPs Giovanni Magi em 1.600 metros e Dante Thomaz Magi em 1.000 metros.



Quero receber conteúdos exclusivos de esporte