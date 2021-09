Pelé está internado há seis dias em hospital de São Paulo

O ex-jogador Pelé está internado há seis dias no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. A informação foi confirmada pela assessoria do Rei do futebol na manhã desta segunda-feira (6), no entanto, as causas da internação não foram divulgadas.

Na última terça-feira (31), Pelé foi ao hospital fazer exames de rotina conforme informado pelos assessores dele. Segundo o portal G1, a equipe médica constatou um problema de saúde por isso, ele permanece internado.

Como ainda não se sabe o real motivo da internação de Pelé, a expectativa é de que o Hospital Albert Einstein emita um boletim médico ainda nesta segunda-feira, após serem realizados novos exames.