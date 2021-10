PSG x RB Leipzig: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Paris Saint-Germain (PSG) entra em campo nesta terça-feira (19), às 16h (horário de Brasília), contra o RB Leipzig, pela 3ª rodada do Grupo A da UEFA Champions League. O duelo acontece no Parc des Princes, em Paris, na França.

Líder do grupo, com quatro pontos conquistados em duas partidas, a equipe de Mauricio Pochettino busca manter o rumo das vitórias, após vencer com autoridade o Manchester City. Para a partida, no entanto, o técnico argentino não poderá contar com o brasileiro Neymar. O camisa 10 do PSG sentiu dores no adutor da coxa e desfalcará a equipe parisiense.

Do lado oposto, o RB Leipzig, do técnico americano Jesse Marsch, busca conquistar sua primeira vitória na temporada 2021-2022 da Champions League. A equipe alemã amarga a última colocação do grupo, com duas derrotas nos dois primeiros jogos, contra Manchester City e Club Brugge.

Palpite para o jogo

Onde assistir

O duelo será transmitido ao vivo pela TNT e pelo streaming HBO Max.

Prováveis escalações

Paris Saint-Germain

Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Kimpembe e Nuno Mendes; Wijnaldum, Verratti e Gueye; Messi, Mbappé e Draxler. Técnico: Mauricio Pochettino.

RB Leipzig

Gulácsi; Klostermann, Simakan, Orban e Gvardiol; Haidara, Kampl, Nkunku, Forsberg e Szoboszlai; Poulsen. Técnico: Jesse Marsch.

Ficha técnica

Paris Saint-Germain x RB Leipzig - 3ª rodada da UEFA Champions League

Local: Parc des Princes, em Paris (FRA)

Data: 19/10/2021 (terça-feira)

Horário: 16h (de Brasília)

Árbitro: Marco Guida (ITA)

Transmissão: TNT e HBO Max

