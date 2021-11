Leicester x Chelsea: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações; veja treino

O líder Chelsea enfrenta o Leicester neste sábado, 20 de novembro às 9 horas (horário de Brasília), no King Power Stadium, em Leicester, pela 12ª rodada da Premier League.

Os Blues, atuais campeões europeus, defendem a liderança do campeonato inglês, com 26 pontos, mas vem de tropeço, ao empatar em casa por 1 a 1 na rodada anterior com o Burnley

Já o Leicester, é o 12º com 15 pontos, vem de empate com o Leeds fora. Com uma vitória, a equipe pode alcançar a 6ª colocação se os resultados favorecerem.

Onde vai passar

A partida terá transmissão da ESPN Brasil

Palpites

Confira os palpites dos torcedores para a partida entre Leicester x Chelsea:

Prováveis Escalações

Leicester

Schmeichel; Ricardo Pereira, Johnny Evans, Soyuncu e Castagne; Ndidi, Soumaré, Lookman, Barnes e Madidson; Vardy. Treinador: Brendan Rodgers

Chelsea

Mendy; Christensen, Thiago Silva e Rudiger; Reece James, Kanté, Jorginho e Chiwell; Mount, Hudson-Odoi e Havertz. Treinador: Thomas Tuchel

Ficha técnica de Leicester x Chelsea

Local: King Power Stadium, em Leicester

Data: 9h (de Brasília), sábado, 20 de novembro

