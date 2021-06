Jogos de hoje, confira o horário das partidas de futebol desta sexta-feira, 18 de junho

A sexta-feira (18) de futebol marca a continuação da Eurocopa e da Copa América, além da abertura da rodada na Série B e C do Campeonato Brasileiro e na Série A2 do futebol feminino.

JOGOS DE HOJE | HORÁRIO DAS PARTIDAS DESTA SEXTA (18)

Eurocopa

Suécia x Eslováquia - 10h

Croácia x República Tcheca - 13h

Inglaterra x Escócia - 16h

Copa América

Chile x Bolívia - 18h

Argentina x Uruguai - 21h

Campeonato Brasileiro Série B

Brasil de Pelotas x Goiás - 21h30

Campeonato Brasileiro Série C

Tombense x Ferroviário - 20h

Campeonato Brasileiro Feminino Série A2

Santos Dumont-SE x Ceará - 15h

Atlético-GO x Fluminense - 15h

Oratório x Esmac - 16h30

Real Ariquemes x Iranduba - 16h30

Fortaleza x Paraíso - 16h30

Cefama x Vitória - 16h30

Tiradentes-PI x JC - 16h30

Botafogo-PB x UDA - 16h30

América-RN x Náutico - 16h30

Sport x Criciúma - 16h30

Vila Nova-ES x RB Bragantino - 16h30

Mixto-MT x Cresspom - 16h30

Aliança-GO x Juventude Esportiva - 16h30

América-MG x Chapecoense - 16h30

Brasil de Farroupilha x Vaso - 16h30

Ponte Preta x Athletico-PR - 16h30

Assermurb x São Raimundo-RR - 19h