Quem joga hoje na Copa do Mundo? Veja onde assistir e horário das partidas de terça-feira (6)

A agenda de jogos desta terça-feira (6) na Copa do Mundo conta com mais duas partidas das oitavas de final do Mundial do Catar. Espanha e Portugal, duas das candidatas europeias ao título do Mundial, entram em campo para seus jogos nas oitavas de final. Confira agora os horários dessas partidas e onde assistir cada uma delas.

JOGOS DE HOJE, TERÇA-FEIRA (6)

COPA DO MUNDO