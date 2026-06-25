Grupo F da Copa do Mundo: Holanda, Japão e Suécia estão na 2ª fase

O Grupo F da Copa do Mundo já tem os classificados para a próxima fase, definindo o adversário do Brasil.

Existiam 3 possibilidades: Holanda, Japão ou Suécia. Em grande parte dos dois jogos, o Japão foi adversário do Brasil com o empate, mas ao sair na frente da Suécia, e a Holanda tomar um gol da Tunísia, a seleção asiática ficou um gol de colocar a Laranja Mecãnica no caminho do Brasil.

Mas depois a Holanda fez o 3º gol e a Suécia ameaçou o Japão empatando o jogo e quase virando. Se virasse, os nórdicos iriam enfrentar o Brasil. Mas com o empate, o rival foi mesmo o Japão.

Classificação

A Holanda foi líder com 7 pontos ao vencer a Tunísia e o Japão empatou com a Suécia e foi vice-líder com 5 para encarar o Brasil nos 16 avos de Final. A Holanda enfrentará Marrocos.

A Suécia ficou com 4 pontos e também avançou, como uma das 8 melhores terceiras colocadas. A equipe nórdica ainda aguarda adversário.