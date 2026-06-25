Neymar revela bastidores da amizade com Messi: 'Conversamos muito até hoje'

Neymar voltou a atuar com a camisa do Brasil após quase mil dias. O jogador entrou no segundo tempo do jogo contra a Escócia, vencido pela Seleção por 3 a 0, nesta quarta-feira (24). Na zona mista, o jogador falou à imprensa argentina sobre Messi, ex-companheiro de Barcelona e PSG, e camisa 10 da Argentina.

"Messi é uma pessoa muito melhor fora de campo. Ele é bom em campo, certo? Imagine fora dele. Sou muito feliz por tê-lo conhecido, por ter jogado com ele. Ele é um grande amigo. Conversamos muito, mesmo hoje em dia. Ele sabe que me importo muito com ele", afirmou o 10 do Brasil em entrevista ao canal “DSports”.

Os jogadores atuaram juntos no Barcelona entre 2013 e 2017. No clube fracês, foram companheiros entre 2021 e 2023. Aos 34 anos, Neymar disputa a quarta Copa do Mundo da carriera. Maior artilheiro do Braisl em Mundiais, se recuperou de lesão e estreou em 2026 com a camisa amarela diante da Escócia.

Classificado para o mata-mata, o próximo desafio do Brasil é o Japão. As equipes se enfrentam a partir das 14h (de Brasília), em Houston.